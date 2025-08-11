ضبط عاطلين سرقا دراجتين كهربائيتين بالإسكندرية بعد استئجارهما

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام شخصين بسرقة دراجتين كهربائيتين بمنطقة الجمرك بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 يوليو الماضي، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من سيدة أفادت بقيام شخصين باستئجار دراجتين كهربائيتين "إسكوتر" منها، وعدم إرجاعهما عقب انتهاء المدة المحددة، واتهامهما بسرقتهما.

جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد وضبط المتهمين، وهما عاطلان مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن مكان الدراجتين لدى عميلتهما سيئة النية التي تم ضبطها أيضًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

