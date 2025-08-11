الإثنين 11 أغسطس 2025
المصري يعلن ضم الفرنسي كيليان (فيديو)

أعلن النادي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضم الناشئ الفرنسي كيليان أوين لصفوفه.

 

واجتاز كيليان الكشف الطبي الذي خضع له قبل الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب لصفوف الفريق البورسعيدي.

يذكر أنه تم حجز مقعد للاعب فى قائمة الفريق تحت السن ، قبل غلق القيد الصيفي.

من هو الفرنسي كيليان أوين

الفرنسي كيليان أوين من مواليد 2006 ويلعب فى مركز الظهير الأيسر

واعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، قد أعلن في مؤتمر صحفي قبل انطلاق الموسم عن ضم اللاعب إلى الفريق البورسعيدي 

