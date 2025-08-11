انتظام خماسي بيراميدز في معسكر منتخب مصر تحت 18 سنة

انتظم خماسي نادي بيراميدز الشباب في معسكر منتخب مصر تحت ١٨ سنة المقام حاليا بقيادة المدير الفني وائل رياض.

وبواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2007 تدريباته على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار محاولة الجهاز الفني الاستقرار على عناصر الفريق قبل الدخول في مرحلة المواجهات الودية، حيث يستمر المعسكر حتى 14 أغسطس الجاري في إطار تحضيرات لخوض تصفيات منطقة شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لكأس أفريقيا تحت 20 سنة العام المقبل.

خماسي بيراميدز ينضمون الي معسكر منتخب مصر

وانضم من نادي بيراميدز لمعسكر منتخب الشباب اللاعبون الخمسة، حارس المرمى مروان ناصر، بالإضافة إلى اللاعبين معتز محمد ويوسف محمود (شيكا)، وعمر أحمد (بويا)، وعبد الله بدير.

