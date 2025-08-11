الإثنين 11 أغسطس 2025
رياضة

مقابل 10 ملايين يورو، يوفنتوس ينهي الاتفاق مع باريس سان جيرمان لضم كولو

كولو، فيتو
كولو، فيتو

أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية توصل يوفنتوس لاتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان بشأن استمرار إعارة المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني.

وخرج كولو مواني من حسابات لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، قبل إعارته إلى يوفنتوس في يناير الماضي.

وتم الاتفاق على حصول يوفنتوس على كولو مقابل 10 ملايين يورو مع خيار شراء في عام 2026 بشروط ميسرة، مقابل مبلغ يتراوح بين 30 و35 مليون يورو.

 إتمام التعاقد على بيع أحد لاعبي السيدة العجوز

وأشارت إلى أنه يتوقف إتمام التعاقد على بيع أحد لاعبي السيدة العجوز من أجل تمويل الصفقة، حيث يبرز اسم فابيو ميريتّي (الذي يجري التفاوض بشأنه مع نابولي)، ونيكولو سافونا (محط اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز)، بالإضافة إلى لويد كيلي ودوجلاس لويز.

يذكر أن يوفنتوس يحاول أيضا التخلص من المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش هذا الصيف.

