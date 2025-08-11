موعد مباراة زد وسيراميكا في الجولة الثانية بالدوري المصري

الدوري المصري، يستعد فريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر لمباراته القادمة أمام زد ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد وسيراميكا في الدوري المصري

ويلتقي فريقا زد وسيراميكا كليوباترا في السادسة مساء الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري

وخسر سيراميكا كليوباترا من الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري.

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري



الخميس 14 أغسطس

زد ضد سيراميكا – 6:00 مساءً

الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت – 6:00 مساءً

طلائع الجيش ضد المصري – 9:00 مساءً

بيراميدز ضد الإسماعيلي – 9:00 مساءً

الجمعة 15 أغسطس

بتروجيت ضد كهرباء الإسماعيلية – 6:00 مساءً

الأهلي ضد فاركو – 9:00 مساءً

حرس الحدود ضد البنك الأهلي – 9:00 مساءً

السبت 16 أغسطس



إنبي ضد وادي دجلة – 6:00 مساءً

الزمالك ضد المقاولون العرب – 9:00 مساءً

غزل المحلة ضد سموحة – 9:00 مساءً

قائمة سيراميكا للموسم الجديد

حراسة المرمي: محمد بسام ومحمد طارق وإسلام ريشة ومحمد کوکو.

خط الدفاع:خالد عبد الفتاح ومحمد المغربي وكريم الدبيس ومحمود الزيني وأحمد هاني ورجب نبيل وسعد سایر وعبد الله مجدي وحسين السيد ومحمد أبو العلا.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وإسلام عيسى ويوسف جمال ومحمد عصام وإبراهيم محمد ومحمد صادق ومحمد عادل وجاستیس ارثر ومحمد رضا عطية وعمرو قلاوة ويوسف بعرور ومحمد فايز.

خط الهجوم: أحمد سمير وفاجري لاكاي وصديق أوجولا وأحمد أشرف وأيمن موكا وأحمد بلحاج ومروان عثمان أوتاكا وعبد الكريم موموني.

صفقات سيراميكا الصيفية

ونجح سيراميكا في إبرام 11 صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وهم:

عمرو السولية ويوسف جمال وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس وكريم وليد من صفوف الأهلي وأحمد سمير، قادمًا من طلائع الجيش وإسلام عيسى وعبد الله مجدي وفخري لاكاي من صفوف بيراميدز ومحمد طارق قادمًا من صفوف السكة الحديد ومحمد المغربي، قادمًا من الاتحاد السكندري.

الراحلون عن سيراميكا

ورحل عن صفوف الفريق كل من: الجزائري أحمد القندوسي ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" وعبد الرحمن بودي ومحمد أبو العلا وإسلام المزين ونور علاء ويوسف عفيفي ومحمد شكري وعلي الجابري ومحمد سامي والنيجيري صامويل أمادي وحسين حسني والنيجيري فيفور أكيم وأحمد رمضان.

