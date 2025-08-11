عقد اليوم الاجتماع التحضيري الثاني والذي جمع بين مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ومسئولي نادي بيراميدز بطل قارة أفريقيا من أجل الاتفاق على ترتيبات مباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في كأس الإنتركونتيننتال

وشهد الاجتماع الاتفاق بين مسئولي الفيفا وبيراميدز على تحديد الساعة التاسعة من مساء يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بتوقيت القاهرة، موعدا لمباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكذلك تم التنسيق على وصول بعثة نادي أوكلاند سيتي إلى القاهرة يوم ١٢ سبتمبر، حيث ستقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، وسيخوض الفريق تدريبا واحدا فقط على استاد الدفاع الجوي في السابعة من مساء يوم ١٣ سبتمبر، قبل المواجهة الهامة.

وتم خلال الاجتماع الأول في يوليو الماضي مناقشة كافة الترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمباراة، والتأكيد على إنهاء إجراءات وصول مسئولي الفيفا وبعثة الفريق النيوزيلندي وتأشيرات الوصول وفنادق الإقامة والتنقلات والأمور الخاصة بالإعلانات، وكذلك الرعاة والامتيازات المالية الخاصة بمشاركة بيراميدز في اللقاء، وغيرها من الأمور التنظيمية.

بيراميدز بطل أفريقيا

ونجح فريق بيراميدز في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لعام 2025، وهو الإنجاز الغير مسبوق بالنسبة لفريق خلال مشاركته الثانية فقط في البطولة، وبعد أقل من 7 سنوات على تأسيسه.

وتلقى نادي بيراميدز خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتفاصيل مشاركة النادي في النسخة الجديدة من بطولة كأس الإنتركونتيننتال في الموسم الجديد، بصفته بطل قارة أفريقيا.

طريق بيراميدز كأس الإنتركونتيننتال

وخلال الخطاب هنأ الفيفا، نادي بيراميدز بتحقيقه لقب دوري الأبطال الأفريقي، ومشاركته في النسخة المقبلة من كأس الإنتركونتيننتال، والتي حدد مواعيد مبارياتها على النحو التالي:

*يوم الأحد 14 سبتمبر.. نادي بيراميدز (بطل أفريقيا) يستضيف أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

*يوم الخميس 23 سبتمبر.. نادي أهلي جدة السعودي (بطل آسيا) يستضيف المتأهل من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي على ملعب الإنماء في جدة.

* تقام البطولة المجمعة في العاصمة القطرية الدوحة خلال شهر ديسمبر المقبل وتشهد مواجهات:

*يوم الأربعاء 10 ديسمبر.. نادي كروز أزول المكسيكي (بطل الكونكاكاف) يواجه بطل قارة أمريكا الجنوبية (لم يتحدد بعد).

*يوم السبت 13 ديسمبر.. الفائز من من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية يواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والفائز من مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي.

*الأربعاء 17 ديسمبر.. باريس سان جيرمان الفرنسي (بطل أوروبا) يواجه المتأهل من المباراة السابقة لتحديد البطل.

