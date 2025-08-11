الإثنين 11 أغسطس 2025
دغموم يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولى

عبد الرحيم دغموم
عبد الرحيم دغموم

 ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد هدفين بعدما قاد المصري للفوز أمام الاتحاد السكندري 3-1 في افتتاح مشواره بالمسابقة.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولى

 وأسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل، حيث يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول متفوقا على الزمالك وزد بفارق الأهداف المسجلة.

 

وتحتل 8 أندية المراكز التالية (من الرابع إلى الـ11) بعدما حصد كل منها نقطة واحدة بالتعادل في مستهل مشوارها، وهم؛ الأهلي ومودرن سبورت وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز ووادي دجلة والإسماعيلي وبتروجت.

 

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

-  سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

-  مودرن سبورت 2-2 الأهلي

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد

- الإسماعيلي 0-0 بتروجت

-  المقاولون العرب 0-2 زد

-  سموحة 1-1 طلائع الجيش

- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة

-  البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

-  فاركو 0-0 إنبي.

