دغموم يتصدر ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولى

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد هدفين بعدما قاد المصري للفوز أمام الاتحاد السكندري 3-1 في افتتاح مشواره بالمسابقة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولى

وأسدل الستار على الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل، حيث يحتل المصري البورسعيدي المركز الأول متفوقا على الزمالك وزد بفارق الأهداف المسجلة.

وتحتل 8 أندية المراكز التالية (من الرابع إلى الـ11) بعدما حصد كل منها نقطة واحدة بالتعادل في مستهل مشوارها، وهم؛ الأهلي ومودرن سبورت وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز ووادي دجلة والإسماعيلي وبتروجت.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري

- سيراميكا كليوباترا 0-2 الزمالك

- مودرن سبورت 2-2 الأهلي

- وادي دجلة 0-0 بيراميدز

- المصري البورسعيدي 3-1 الاتحاد

- الإسماعيلي 0-0 بتروجت

- المقاولون العرب 0-2 زد

- سموحة 1-1 طلائع الجيش

- كهربا الإسماعيلية 0-1 الجونة

- البنك الأهلي 0-0 غزل المحلة

- فاركو 0-0 إنبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.