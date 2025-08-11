إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام نفق سندنهور في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالأخشاب، ما أسفر عن تناثر الحمولة على الطريق وتم اعادة الخركة المرورية لطبيعتها مرة اخري.

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالأخشاب بالطريق الزراعي

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وفريق الإنقاذ البري إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيارة انقلبت أثناء سيرها، ما أدى إلى إعاقة حركة السيارات وتباطؤها في الاتجاه القادم من بنها نحو القاهرة.

وتم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة وإزالة الأخشاب من نهر الطريق، وتأمين موقع الحادث لمنع وقوع أي حوادث تكميلية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم الحركة.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت القوات من إعادة فتح الطريق أمام السيارات وعودة الانسياب المروري بشكل كامل، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على تلفيات بالمركبة وحمولتها.

