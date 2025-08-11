الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

حادث علي الطريق الزراعي
حادث علي الطريق الزراعي بالقليوبية،فيتو

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي أمام نفق سندنهور في اتجاه القاهرة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالأخشاب، ما أسفر عن تناثر الحمولة على الطريق وتم اعادة الخركة المرورية لطبيعتها مرة اخري. 

بعد نشر مقطع فيديو، ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي

بعد فتحه مجانًا للجمهور، مواعيد عمل المتحف الزراعي بالجيزة

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد  انقلاب سيارة ربع نقل محمّلة بالأخشاب بالطريق الزراعي 

تلقى اللواء مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وإدارة المرور وفريق الإنقاذ البري إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيارة انقلبت أثناء سيرها، ما أدى إلى إعاقة حركة السيارات وتباطؤها في الاتجاه القادم من بنها نحو القاهرة.

وتم الدفع بأوناش المرور لرفع السيارة وإزالة الأخشاب من نهر الطريق، وتأمين موقع الحادث لمنع وقوع أي حوادث تكميلية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم الحركة.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت القوات من إعادة فتح الطريق أمام السيارات وعودة الانسياب المروري بشكل كامل، فيما لم يسفر الحادث عن إصابات بشرية، واقتصرت الخسائر على تلفيات بالمركبة وحمولتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الزراعي طريق الزراعي الاسكندرية الزراعي القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية: نخطط لإنشاء جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين

محافظ القليوبية يوجه بإزالة مبنيين آيلين للسقوط في منطقة حريق شبرا الخيمة

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

محافظة القليوبية تتجه لرقمنة خدماتها الحكومية عبر تطبيق إلكتروني

الأكثر قراءة

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

السيسي يصدق على قانون جديد

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، وتؤكد: سحب رعدية تتشكل على سيناء

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads