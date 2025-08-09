مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من غرفة العمليات الرئيسية

تفقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بـالقليوبية، مركز توزيع أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية "زراعي - تجاري - صناعي - فندقي - جدارات" في أول أيام الامتحانات النظرية، في إطار المتابعة الميدانية لسير امتحانات الدبلومات الفنية (الدور الثاني) للعام الدراسي 2024 - 2025.

مدير تعليم القليوبية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني من داخل غرفة العمليات الرئيسية

وخلال الجولة، اطمأن "عبده" على انتظام جميع خطوط سير نقل الأسئلة من المركز إلى اللجان الامتحانية، والبالغ عددها 25 لجنة، تضم 11,484 طالبًا وطالبة، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة، وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان، والالتزام الصارم بموعد فتحها.

كما شدد مدير التعليم القليوبية على ضرورة متابعة خروج أوراق الإجابة من اللجان، وتوفير التأمين اللازم لها، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة الخدمية بالمحافظة لتكثيف الجهود وإنجاح المنظومة الامتحانية.

وأكد "عبده" على منع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش، والالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لسير الامتحانات.

وفي سياق متصل، شدد على تحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أية محاولات للغش التقليدي أو الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول.

كما اطمأن "عبده" على وصول سيارات توزيع الأسئلة إلى مقار اللجان، وتواجد أعضاء مركز التوزيع، واستعدادهم الكامل بكافة البيانات والإحصائيات المطلوبة، إلى جانب التأكد من جاهزية استراحات المعلمين، وتوفير سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.

ووجه بتوفير أجواء هادئة ومناسبة لأداء الطلاب للامتحانات، وذلك في ظل إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين مركز التوزيع وضمان سلامة نقل صناديق الأسئلة إلى اللجان الامتحانية.

