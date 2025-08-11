الإثنين 11 أغسطس 2025
محافظ القليوبية: نخطط لإنشاء جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين

ترأس المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اجتماع مجلس المناطق الصناعية، مؤكدًا أن الدولة تبذل كل جهد لدعم المناطق الصناعية، مُشيرًا إلى أن المناطق الصناعية تُعد أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب علاوة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار لتحفيز النمو الاقتصادي.

جمعية رجال أعمال ومستثمري القليوبية


خلال الاجتماع، اتُخذت عدة قرارات مهمة لدعم المستثمرين وتسهيل أعمالهم، فقد وافق المجلس على تغيير الكيان القانوني لقطعة أرض بالمنطقة الصناعية بمدينة الشروق دون تحصيل رسوم، نظرًا لأن التنازل كان من الدرجة الأولى. كما تمت الموافقة على إعادة النظر في الغرامات المفروضة على بعض المستثمرين لتأخرهم في الإنتاج بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وتم تحويل عدد من الغرامات الأخرى إلى المستشار القانوني للمحافظة لدراستها. 

كذلك، وافق المجلس على تغيير النشاط لأحد المستثمرين بعد مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن خطة المحافظة لإنشاء "جمعية رجال أعمال ومستثمري القليوبية".
حضر الاجتماع كل من السكرتير العام، والمستشار القانوني للمحافظة، ومدير الاستثمار والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى مسئولي الشؤون المالية والقانونية.

