وجه المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، بإزالة مبنيين آيلين للسقوط كانا قد تأثرا بشكل كبير بالحريق حفاظا على سلامة المواطنين.

محافظ القليوبية يوجه بإزالة مبنيين آيلين للسقوط في منطقة حريق شبرا الخيمة

وجاءت هذه الإزالة بناءً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والمشكلة لمراجعة هذا النوع من المباني، حيث يتم الآن إزالة المبنيين بالكامل ورفع الأنقاض ونقلها إلى المدفن الصحي.

وأكد محافظ القليوبية على استمراره في متابعة أعمال رفع جميع الأكشاك والمفروشات المخالفة، مشددًا على أن أجهزة المحافظة لن تتوقف عن عملها حتى يتم تطهير المنطقة بالكامل وعودتها إلى طبيعتها بشكل آمن ومنظم.

يُذكر أن المحافظ كان قد وجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص المباني المتضررة، ووضع خطة شاملة لفحص شبكات المرافق لتأمين المنطقة بالكامل ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

