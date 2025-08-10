بعد فتحه مجانًا للجمهور، مواعيد عمل المتحف الزراعي بالجيزة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أبواب المتحف الزراعي بالجيزة مجانًا أمام الجمهور، بدءًا من السبت 16 أغسطس 2025، في إطار التشغيل التجريبي للمتحف بعد تطويره.

وأوضحت مديرية الزراعة بالجيزة أن الدخول سيكون مجانيًا لمدة أسبوعين كاملين، يوميًا من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتعرف على ما يقدمه المتحف من مقتنيات ومعروضات نادرة توثق تاريخ الزراعة المصرية والعربية.

المتحف الزراعي تاريخ وعلوم في قلب الجيزة

ويعد المتحف الزراعي المصري واحدًا من أعرق المتاحف الزراعية في العالم، ويضم أقسامًا متنوعة تعرض تاريخ الزراعة في مصر، والنباتات النادرة، والمعدات الزراعية القديمة، بالإضافة إلى أجنحة توثق العلاقة بين البيئة والزراعة على مر العصور.

خطوة لتعزيز الثقافة الزراعية

وتأتي مبادرة وزارة الزراعة لفتح المتحف مجانًا كجزء من خطتها لتعزيز الوعي الثقافي والزراعي لدى المواطنين، ودعم السياحة الداخلية، خاصة في محافظة الجيزة التي تحتضن هذا الصرح التاريخي.

