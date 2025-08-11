بعد انفصال شبكي مفاجئ، إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى الرمد التخصصي في بورسعيد في إنقاذ عين مريضة كانت على وشك فقدان البصر بشكل كامل، إثر تعرضها لانفصال شبكي جزئي مفاجئ.

التدخل الطبي السريع تم باستخدام تقنية الأرجون ليزر لكي أطراف الشبكية خلال أقل من نصف ساعة، ما ساهم في وقف تطور الحالة ومنع انفصال مركز الإبصار، في إنجاز يعكس الجاهزية العالية للمستشفى للتعامل مع أخطر الحالات الطارئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذه الحالة تبرز قوة منظومة الطوارئ داخل مستشفيات الهيئة، حيث تم استقبال المريضة في قسم الطوارئ والتعامل الفوري معها بدقة وسرعة استجابة، مما ساهم في الحفاظ على بصرها ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

بدء التشغيل مع ما يقرب من 100 ألف حالة طوارئ معقد

وأشار السبكي إلى أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد تعامل منذ بدء التشغيل مع ما يقرب من 100 ألف حالة طوارئ معقدة، وهو ما يعكس قدرة المستشفى على الاستجابة الفعّالة للحالات الحرجة على مدار الساعة، بفضل كوادر طبية وتمريضية عالية التأهيل، وتجهيزات متطورة تواكب أحدث النظم العالمية.

وأضاف أن المستشفى أجرى أكثر من 30 ألف عملية جراحية دقيقة في تخصصات العيون، من بينها زراعة القرنية، جراحات الشبكية، عمليات المياه البيضاء، والحقن، محققًا نسب نجاح تضاهي المعدلات العالمية، ما يؤكد مكانته كمركز تميز في مجال طب وجراحة العيون في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح السبكي أن المستشفى لا يمثل فقط صرحًا طبيًا متطورًا، بل يعد نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية المتخصصة، يجمع بين الكوادر المؤهلة، والتكامل في الخدمات، والاعتماد على الحلول الذكية، بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة في تقديم خدمات صحية مستدامة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ودعم أهداف التغطية الصحية الشاملة ورؤية مصر 2030.

كما لفت إلى أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد حصل على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH)، بالإضافة إلى الاعتماد القومي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف به دوليًا من منظمة (ISQua) العالمية، مما يعزز مكانتها كمنشأة صحية ذات معايير جودة عالمية وملتزمة بالممارسات البيئية المستدامة.

خدمات العيون بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسن، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة الفرق الطبية بالمحافظة، وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن المستشفى يعد أحد أهم مراكز التميز في خدمات العيون بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن محافظة بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة في جودة الخدمات الصحية تحت مظلة الهيئة، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، والرؤية الاستراتيجية لرئيس الهيئة، وتكامل العمل بين جميع الفرق الطبية والإدارية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة لصالح المرضى.

واختتم بالتأكيد على أن هذا النجاح تحقق بفضل التعاون والتكامل بين جميع فرق العمل، حيث قام استشاري الشبكية الدكتور أحمد النجدي، الذي عُرضت عليه الحالة بشكل عاجل، بإجراء التدخل السريع مستخدمًا تقنية الأرجون ليزر، بدعم ومساندة فريق الأطباء المتميز بالمستشفى، وجهود طاقم التمريض، والمتابعة المستمرة من مدير مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد الدكتور ممدوح عبدالمجيد، مما أسهم في إنقاذ بصر المريضة وتحقيق هذا التميز الطبي.

