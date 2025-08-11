هيئة الدواء المصرية توضح طرق إدخال الأدوية للجسم

أطلقت هيئة الدواء المصرية حملة توعية لتعريف المواطنين بطرق دخول الأدوية للجسم، وذلك في إطار حرصها على رفع الوعي الدوائي وضمان الاستخدام الآمن للأدوية.

طرق إدخال الأدوية للجسم

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق إدخال الأدوية متعددة، وتشمل:

عن طريق الفم.

الحقن: الوريدي، أو العضلي، أو تحت الجلد، أو داخل النخاع الشوكي.

التناول تحت اللسان أو بين اللثة والخد لامتصاص أسرع.

عبر المستقيم أو المهبل.

الإستخدام الموضعي في العين أو الأذن.

الرش في الأنف ليُمتص عبر الأغشية الأنفية.

الاستنشاق عبر الرئتين عن طريق الفم أو الأنف.

التطبيق على الجلد لتأثير موضعي أو عام.

اللصقات الجلدية التي تطلق الدواء تدريجيًا عبر الجلد.

وأكدت الهيئة أن معرفة طريقة دخول الدواء إلى الجسم تساعد على الاستخدام الأمثل له، وتحقيق أفضل فعالية علاجية بأقل آثار جانبية.

وكانت هيئة الدواء المصرية وجهت نصائح صحية بسيطة وفعالة، لقضاء صيف آمن وصحي بعيدًا عن آثار الحرارة المرتفعة والإجهاد الحراري وضربة الشمس.

نصائح هيئة الدواء لقضاء صيف صحي ومنعش

وتضمنت نصائح هيئة الدواء الآتي:

الترطيب

الحرص على شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم، حتى إذا لم تكن تشعر بالعطش، للحفاظ على توازن الجسم وحمايته من الجفاف.

نظام غذائي يحتوي علي أطعمة مرطبة

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالمياه مثل البطيخ، الخيار، والبرتقال، فهي تساهم في ترطيب الجسم وتمنحه الفيتامينات اللازمة.

نوم كافي طاقة أفضل

الحصول على عدد ساعات نوم كافية يساعد الجسم على التعافي ومقاومة الإجهاد اليومي.

ممارسة الرياضة

وعند ممارسة التمارين الرياضية، يفضل أن تكون في ساعات الصباح الباكر أو المساء، مع تجنب بذل مجهود بدني كبير وقت الذروة الحرارية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن اتباع هذه النصائح، يساعد الجسم على الحفاظ على نشاطه وصحته خلال الصيف دون التعرض للمخاطر المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

