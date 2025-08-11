أعراض فقر الدم عند الرجال وأهم أسباب الإصابة به

فقر الدم ليس مشكلة خاصة بالنساء فقط، فهو اضطراب دموي يحدث عندما تنخفض مستويات خلايا الدم الحمراء السليمة الهيموغلوبين في الجسم بشكل كبير، وهي ضرورية لنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

غالبا ما يعطل هذا النقص وظائف مهمة في الجسم، مما يؤدي إلى أعراض مثل التعب والضعف والدوار وضيق التنفس، وغيرها.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يعد الأطفال، والمراهقات في فترة الحيض، والنساء، والحوامل، والنساء في فترة ما بعد الولادة، الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم.

مع ذلك، لا يعني هذا أن الرجال غير معرضين للإصابة بهذه الحالة لأن فقر الدم لدى الرجال مشكلة غالبًا ما تغفل

ما مدى شيوع فقر الدم عند الرجال؟



وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يقرب من ربع سكان العالم من فقر الدم، منهم 12.7% رجال، ويبلغ معدل انتشار فقر الدم 25% لدى الرجال و31% لدى المراهقين.



كما أن حوالي رجل واحد من كل عشرين رجلًا قد يصاب بفقر الدم وفي الرجال، غالبًا ما يرتبط فقر الدم بسوء التغذية، نزيف داخلي أو أمراض مزمنة.

وقد لا يعلم الكثير من الرجال بإصابتهم بها حتى يُجروا فحص دم.

الأسباب الشائعة لفقر الدم عند الرجال



من الأسباب الشائعة عدم الحصول على ما يكفي من الحديد، أو فيتامين ب12، أو حمض الفوليك من الطعام"، وفقدان الدم، غالبًا بسبب قرحة المعدة أو مشاكل هضمية أخرى، قد يكون أيضًا عاملًا مساهمًا.

قد يصاب بعض الرجال بفقر الدم نتيجةً لمشاكل صحية مزمنة، مثل أمراض الكلى، أو السكري، أو السرطان، أو العدوى.

وقد تسبب قرحة المعدة، أو مشاكل القولون، مثل السلائل أو السرطان، نزيفًا بطيئًا، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات الحديد.

وفي بعض الحالات، تؤثر الأمراض الوراثية، مثل فقر الدم المنجلي أو الثلاسيميا، على وظيفة خلايا الدم، حتى انخفاض مستويات الهرمونات، مثل التستوستيرون، قد يكون له دورٌ في ذلك.

في حالات نادرة، قد لا يُنتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء أو قد يُتلفها بسرعة كبيرة.

وفي بعض الأحيان، قد تلعب التمارين الرياضية الشاقة أو تعاطي الكحول دورًا أيضًا.

ونظرًا للعدد الكبير من الأسباب، فمن المهم العثور على السبب الدقيق حتى يتمكن العلاج المناسب من المساعدة في استعادة الطاقة والصحة.

أعراض فقر الدم عند الرجال



قد يتجاهل العديد من الرجال أعراض فقر الدم، ظانين أنها مجرد تعب أو إجهاد. مع ذلك، إذا استمرت الأعراض، ينصح دائمًا باستشارة الطبيب. من أعراض فقر الدم الشائعة لدى الرجال:

الشعور بالتعب والضعف أو انخفاض الطاقة بشكل مستمر

ضيق في التنفس حتى بعد القيام بنشاط خفيف

الشعور بالدوار عند الوقوف

بشرة شاحبة

الصداع

ضربات قلب سريعة

صعوبة في التركيز

أشعر بالبرد بشكل غير عادي



تشخيص وعلاج فقر الدم عند الرجال



يشخص فقر الدم لدى الرجال والنساء بنفس الطريقة من خلال فحص دم بسيط يفحص مستويات خلايا الدم الحمراء والحديد.

أما لدى الرجال، فغالبًا ما يبحث الأطباء عن السبب بدقة أكبر نظرًا لقلة شيوعه.

وإذا كان الرجل يعاني من فقر الدم، فقد يكون ذلك بسبب نزيف داخلي، أو مشاكل في المعدة، أو مرض خطير، لذا قد يلزم إجراء فحوصات إضافية مثل التنظير الداخلي أو تنظير القولون.

يعتمد العلاج على السبب، سواءً بتناول أقراص الحديد أو مكملات الفيتامينات أو علاج مرض كامن.

وعلى عكس النساء، لا يفقد الرجال دمًا شهريًا، لذا يؤخذ أي انخفاض في كريات الدم الحمراء على محمل الجد، ويتطلب دائمًا عناية طبية.

ويلعب النظام الغذائي دورًا هامًا في علاج نقص الحديد لدى الرجال.

وتناول الأطعمة الغنية بالحديد يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم الحمراء.

ويعد الدجاج والأسماك مصادر غنية بالحديد الذي يمتصه الجسم بسهولة، كما تساعد الأطعمة النباتية مثل السبانخ والفاصوليا والعدس، خاصةً عند تناولها مع أطعمة غنية بفيتامين سي مثل البرتقال أو الطماطم، مما يعزز امتصاص الحديد.

بالإضافة إلى ذلك، تجنب شرب الكثير من الشاي أو القهوة مع الوجبات، لأنها يمكن أن تمنع امتصاص الحديد.

