وزير الصحة يستقبل مستشار الرئيس الكولومبي لبحث تقديم المساعدات الطبية للفلسطينيين

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور فيكتور لوقو، مستشار الرئيس الكولومبي لشئون الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في تقديم المساعدات الطبية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين مصر وكولومبيا

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بالضيف الكولومبي، مشيدًا بالعلاقات الدبلوماسية المتميزة بين مصر وكولومبيا، مؤكدا حرص الجانبين على تطوير التعاون في المجالات الصحية، بما يدعم تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء عبر إرسال المساعدات الطبية أو استقبالهم للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأوضح «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول استعداد كولومبيا لدعم الجهود المصرية في تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى الفلسطينيين، مع الإشادة بالدور المصري المحوري في إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع، كما شهد الاجتماع مناقشة آليات توفير الأطراف الصناعية للمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مصر، من خلال إعداد قوائم بأسماء المحتاجين وتلبية احتياجاتهم، مع التأكيد على جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الحالات وتقديم الخدمات اللازمة.

وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث دعم الأطقم الطبية المصرية في تخصصات مثل جراحة العظام، التجميل، وتركيب الأطراف الصناعية، مع التوجيه بإعداد قائمة بالاحتياجات المطلوبة لتعزيز الخدمات المقدمة، كما تم استعراض إمكانية تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والصحية في البلدين، وتبادل الخبرات والفرق الطبية وفقًا لاحتياجات المنظومتين الصحيتين.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير للطوارئ والرعاية العاجلة، والدكتورة زينب الصدر، مساعد نائب الوزير، والدكتور حسين أحمد، مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب الكولومبي، حضر كارلوس كولمينارس، القائم بأعمال السفارة الكولومبية، وباربرا مورا، السكرتير الثالث للشئون الخارجية.

