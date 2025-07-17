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الصحة تنظم المؤتمر العلمي لقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى العلمين النموذجي

مؤتمر قسم جراحة الوجه
مؤتمر قسم جراحة الوجه والفكين
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نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر العلمي لقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى العلمين النموذجي، بمدينة العلمين، بمحافظة مطروح، بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الفرق الطبية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية  المقدمة للمواطنين.

كليات طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين والعلاج الطبيعي

 

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن المؤتمر شهد حضورًا علميًّ ا مميزًا من أساتذة واستشاريين من كليات طب الأسنان وجراحة الوجه والفكين والعلاج الطبيعي، من عدة مؤسسات وجامعات مصرية ودولية، في تأكيد على ما تمثله مستشفى العلمين كنقطة التقاء أكاديمي ومهني على مستوى عالٍ.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مستشفى العلمين النموذجي، أن دعم الأنشطة العلمية أحد ثوابت المستشفى في سبيل تطوير الرعاية الصحية والتعليم الإكلينيكي، ومشدّدًا على أهمية استمرار التعاون بين الكوادر الطبية والتعليمية داخل مصر وخارجها.

وأشاد الدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس الجمعية المصرية لجراحة الوجه والفكين، بمستوى التنظيم والمحتوى العلمي، مشيرًا إلى أن مستشفى العلمين تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون مركزًا متميزًا في التدريب والتعليم.

بينما أعرب الدكتور إسلام قاسم، رئيس قسم جراحة الوجه والفكين، عن اعتزازه بنجاح اليوم العلمي كجزء من سلسلة تدريب وتعليم مهني صيفية يُقيمها المستشفى، وتهدف إلى تحقيق أقصى استفادة علمية للأطباء، في بيئة تنظيمية محفزة وداعمة.

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ويذكر أن البرنامج العلمي تضمن محاضرات متخصصة، ومناقشة حالات إكلينيكية متقدمة، في جو من التفاعل العلمي البنّاء، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الطب المبني على الأدلة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

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الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين الصحة والسكان الرعاية الصحية بمحافظة مطروح بمدينة العلمين جامعات مصر حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محافظة مطروح وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

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