وزير الصحة يبحث مع إحدى الشركات العالمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع بنيامين هو، رئيس إحدي الشركات، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بدورهم المميز في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، حيث أعرب ممثلو الشركة عن شكرهم وتقديرهم لمشاركة الوزير في القمة، التي شهدت حضور أكثر من 600 مشارك من دول متباينة، من بينهم 100 مشارك من خارج مصر، مؤكدين أهمية هذا الدور في تعزيز الشراكات الدولية.

الحلول الذكية والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين الجانبين في مجال الحلول الذكية والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

وأضاف أن الوزير اطمأن إلى معدلات الإنجاز في هذه المشروعات، مؤكدًا ضرورة تسريع تنفيذ الخطط والمراحل القادمة لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مقترح بإمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالمدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يهدف إلى بناء كوادر شابة قادرة على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، دعا ممثلو الشركة الدكتور خالد عبد الغفار للمشاركة في مؤتمر مقرر عقده بجمهورية الصين الشعبية من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، مؤكدين تطلعهم لتعزيز الشراكة المثمرة مع مصر في مجالات متعددة، ودعم الجهود الوطنية للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.

