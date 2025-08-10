الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يبحث مع إحدى الشركات العالمية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي بالقطاع الصحي

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع بنيامين هو، رئيس إحدي الشركات، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتوسيع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

وفي بداية اللقاء، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بدورهم المميز في تعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتقدمة، حيث أعرب ممثلو الشركة  عن شكرهم وتقديرهم لمشاركة الوزير في القمة، التي شهدت حضور أكثر من 600 مشارك من دول متباينة، من بينهم 100 مشارك من خارج مصر، مؤكدين أهمية هذا الدور في تعزيز الشراكات الدولية.

الحلول الذكية والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تضمن استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بين الجانبين في مجال الحلول الذكية والتحول الرقمي بالمنظومة الصحية.

وأضاف أن الوزير اطمأن إلى معدلات الإنجاز في هذه المشروعات، مؤكدًا ضرورة تسريع تنفيذ الخطط والمراحل القادمة لتحقيق أقصى استفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مقترح بإمكانية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالمدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان» يهدف إلى بناء كوادر شابة قادرة على الابتكار ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وزير الصحة السوداني: ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في دارفور لأكثر من 6 آلاف شخص

الصحة الفلسطينية: 11 وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة

وفي ختام الاجتماع، دعا ممثلو الشركة  الدكتور خالد عبد الغفار للمشاركة في مؤتمر مقرر عقده بجمهورية الصين الشعبية من 18 إلى 20 سبتمبر 2025، مؤكدين تطلعهم لتعزيز الشراكة المثمرة مع مصر في مجالات متعددة، ودعم الجهود الوطنية للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية بالعاصمة الادارية بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة هواوي العالمية

مواد متعلقة

مواعيد صرف معاشات أعضاء المهن الطبية حتى نهاية 2025 بعد الزيادة

الصحة: إحلال وتجديد 185 ماكينة غسيل كلوي وافتتاح 6 وحدات جديدة على مستوى الجمهورية

بعد واقعة سلمى حبيش، أسباب صادمة لتزايد وفيات شباب الأطباء داخل المستشفيات

100 يوم صحة تعلن تقديم 37 مليونًا و814 ألف خدمة طبية مجانية خلال يوم

مستشفى أسوان التخصصي يجري أول عملية لاستئصال ورم بالمخ باستخدام الميكروسكوب الجراحي

الأطباء: صرف معاش اتحاد المهن الطبية مستمر لجميع الأعضاء دون استثناء

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بالسويس ويوجه بتطوير الخدمات الصحية

وزير الصحة يوجه بتوفير الرعاية الطبية لمصابي حادث طريق الكريمات

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أول تحرك من الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك علي زيزو

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads