رياضة

اتحاد الكرة يفاجئ المدربين بقرار جديد قبل انطلاق الأسبوع الثاني للدوري الممتاز

الدوري الممتاز، فيتو
الدوري الممتاز، فيتو

اتحاد الكرة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تحديد الحد الأدنى من الرخص التدريبية المعتمدة للمشاركة في المباريات وفقًا للقواعد العامة للقيد بالموسم الرياضي 2025/2026، وذلك تماشيًا مع لوائح الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، الخاصة بالتأهيل الفني والإداري.

قرار جديد من اتحاد الكرة

ونص البند (4.5) على عدم جواز تواجد المدير الفني أو المدربين المساعدين في المنطقة الفنية أثناء المباريات، إلا بعد الحصول على الرخص التدريبية المطلوبة للمسابقة، أو تصريح مؤقت، إلى جانب بطاقة الاعتماد الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

ضوابط حضور المدربين

وقرر الاتحاد المصري، اعتبارًا من الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري الممتاز، عدم السماح بتواجد أي فرد من أفراد الأجهزة الفنية بملعب المباراة (من خلال طاقم التحكيم) إلا إذا كان حاصلًا على بطاقة اعتماد رسمية صادرة عن الاتحاد، ومؤهلًا بالرخص التدريبية المعتمدة وفق لوائح (CAF) و(FIFA).

