مواعيد صرف معاشات أعضاء المهن الطبية حتى نهاية 2025 بعد الزيادة

اتحاد المهن الطبية،
اتحاد المهن الطبية، فيتو
 أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم النقابات الأربع؛ (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين) مواعيد صرف المعاش للأعضاء وأسرهم عن الأشهر المتبقية من عام 2025، حيث يتم الصرف في: الخميس 14 أغسطس، الإثنين 15 سبتمبر، الأربعاء 15 أكتوبر، الخميس 13 نوفمبر، والإثنين 15 ديسمبر.

رفع قيمة المعاش من 1500 إلى 2000 جنيه شهريًا

وأكد الاتحاد أنه اعتبارًا من معاش أكتوبر 2025 سيتم رفع قيمة المعاش من 1500 إلى 2000 جنيه شهريًا، وفق ما أقرته الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 1 أغسطس 2025.

ويبلغ عدد المستحقين للمعاش من النقابات الأربع 127,343 عضوًا، فيما تصل قيمة ما يصرف لهم ولأسرهم إلى نحو 181 مليون جنيه شهريًا، يتم تحويلها لحسابات الأعضاء في البنوك المعتمدة (الأهلي – مصر – الإسكندرية).

وأشار الاتحاد إلى أنه تم رفع المعاش مرتين بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، الأولى في يوليو 2023 من 1000 إلى 1350 جنيه، والثانية في يوليو 2024 من 1350 إلى 1500 جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة المعاش السنوية بعد الزيادة الأخيرة تبلغ نحو 2.172 مليار جنيه.

وزير الصحة السوداني: ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا في دارفور لأكثر من 6 آلاف شخص

الصحة والأوقاف يطلقان حملة صحية وتوعوية من داخل مساجد دمياط

وأوضح أن المعاش يُمنح لأعضاء النقابات الأربع عند بلوغ سن الستين بعد تقديم المستندات المطلوبة، ويمكن الاستفسار عبر الخط الساخن 15603.

