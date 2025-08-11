مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

لقى 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة من متاجري المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بمشاركة قطاع الأمن العام قيام (3 عناصر جنائية شديدة الخطورة – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "شروع فى قتل، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، قتل، إطلاق أعيرة نارية")، بالاىتجار بالمواد المخدرة متخذين من مركز شرطة البلينا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وأسفر التعامل عن مصرعهم وضبط بحوزتهم (7 قطع سلاح نارى "٢ بندقية آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة،كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

