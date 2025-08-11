ضبط 144 ألف مخالفة مرورية و176 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، الحملات المرورية لضبط الانضباط المروري وتحسين إجراءات السلامة على الطرق على مستوى الجمهورية.

الداخلية تواصل حملاتها المرورية تضبط 143 ألف مخالفة

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 143745 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 2504 سائقين، وأسفرت الفحوصات عن إيجابية 176 حالة تعاطي مواد مخدرة.

كما استمرت الحملات المرورية والإنضباطية في مناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1134 مخالفة مرورية متنوعة منها مخالفة تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 173 سائقًا تبين إيجابية 15 حالة تعاطي مخدرات بينهم، وضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 19 حكمًا، وتم التحفظ على 3 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الانضباط المروري.

