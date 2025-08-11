الإثنين 11 أغسطس 2025
ضبط عاطل بالجيزة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء

 تمكنت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الجيزة لقيامه بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

 وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أن المتهم (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية) يدير ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.

مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بسوهاج

القبض على صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

 

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

