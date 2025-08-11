ضبط عاطل بالجيزة بتهمة تصنيع الأسلحة البيضاء

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص في محافظة الجيزة لقيامه بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة البيضاء.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، أن المتهم (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية) يدير ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة البيضاء بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 150 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

وبمواجهته، أقر المتهم بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

