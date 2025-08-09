تشكيل مودرن سبورت في مواجهة الأهلي بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري Nile.

تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل



خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، أحمد يوسف، عبد الرحمن شيكا

هجوم: فيجيري، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، حسام حسن، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، آدم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره النادي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن أولى جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويسعى المارد الأحمر، حامل اللقب الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي، إلى بداية مثالية تمنحه دفعة معنوية لمواصلة الحفاظ على لقبه، فيما يطمح مودرن سبورت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام البطل التاريخي للمسابقة.

فيما يأمل فريق مودرن سبورت في تقديم مواجهة قوية أمام النادي الأهلي، خاصة بعد التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي سعيا في تقديم تقديم أداء مغاير عن الموسم الماضي والذي كان في الفريق قريبا من الهبوط، قبل قرار رابطة الأندية بإلغاء الهبوط.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.