رياضة

فاركو يواجه إنبي اليوم في مواجهة متكافئة بالدوري

إنبي
إنبي

يلتقي فريق فاركو نظيره إنبي فى التاسعة، مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025- 2026.

مباراة فاركو وانبي

وتعاقد إنبي مع 11 صفقة هم سيد سعيد قادمًا من نادي العبور، بالإضافة إلى ضم الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد “جولدي” من صفوف فريق النجوم، كما نجح النادي في الحصول على توقيع مهندي بكري لاعب مصر المقاصة، إلى جانب أحمد كفتة القادم من كهرباء الإسماعيلية، والمهاجم المغربي يوسف أوبابا، إضافة إلى ضم السنغالي أوسيو بوديان القادم من الدوري الموريتاني، والتعاقد مع عرفات مسعد لاعب فريق عزام التنزاني.

ورحل عن صفوف الفريق أحمد أمين "أوفا" ومصطفى دويدار إلى نادي البنك الأهلي، بالإضافة إلى إعارة الثنائي سيف الخشاب ومحمد أوسام إلى فريق كهرباء الإسماعيلية، وانتقال محمد النحاس إلى الجونة، بينما رحل الثنائي أحمد جمال ومحمد حامد في صفقة انتقال حر.

