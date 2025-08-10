غزل المحلة في مهمة صعبة الليلة أمام البنك الأهلي في الدوري

يلتقي فريقا البنك الأهلى وغزل المحلة في التاسعة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025/ 2026.

مباراة البنك الأهلي وغزل المحلة

وتعاقد البنك الأهلي مع 11 صفقة صيفية خلال موسم الانتقالات، لدعم الفريق في دوري 2025-2026، وجاءت كالتالي:

سيد نيمار، داو سيريل، مصطفى شلبي قادمًا من الزمالك لمدة 3 مواسم، مصطفى الزناري قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاثة مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.

بينما رحل عن البنك الأهلي كل من: محمد أبو جبل، أيمن أشرف، محمد فتحي، أحمد سعيد، محمد بسيوني، محمد عبد الغني، محمد جريندو، وسيرج أكا، بعد انتهاء عقودهم، بالإضافة إلى أحمد ربيع الذي انضم إلى نادي الزمالك

ترتيب الدوري المصري

استهل الأهلي وبيراميدز لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ترتيب الدوري المصري 2025-2026



المصري - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

زد - 3 نقاط

الأهلي - نقطة واحدة

مودرن سبورت - نقطة واحدة

سموحة - نقطة واحدة

طلائع الجيش - نقطة واحدة

بيراميدز - نقطة واحدة

وادي دجلة - نقطة واحدة

الإسماعيلي - نقطة واحدة

بتروجيت - نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري المصري

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت.

الدوري الممتاز

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

