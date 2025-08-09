السبت 09 أغسطس 2025
رياضة

موعد مباراة المصري المقبلة بعد الفوز على الاتحاد في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته القادمة أمام نظيره فريق طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز بعد فوزه اني علي الاتحاد السكندري.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش 

ويلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

راحة سلبية المصري السبت

وقرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد اليوم السبت.

ويستأنف الفريق البوسعيدي  تدريباته غدا الأحد استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق طلائع الجيش 

مباراة المصري والاتحاد السكندري 

كان المصري نجح في الفوز على  فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ستاد السويس الجديد.

قرعة المصري في بطولة الكونفدرالية 

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن ملاقاة المصري للفائز من ولايتا ديتشا الأثيوبي والممثل الثاني لليبيا ( رابع الدوري )

مباراة الذهاب خارج مصر خلال الفترة من 17: 19 أكتوبر، مباراة العودة بمصر خلال الفترة من 24: 26 أكتوبر

المصري مباراة المصري وطلائع الجيش المصري وطلائع الجيش الكونفدرالية

