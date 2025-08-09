نبيل الكوكي بعد الفوز على الاتحاد: ما زلنا في البداية وانتظروا تحسن المستوى

عبر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن سعادته بالفوز على الاتحاد والحصول على نقاط اللقاء الثلاث.



تصريحات مدرب المصري

وتابع خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي: المباراة كانت صعبة والاتحاد فريق قوي وعنيد وعامة المباريات التي تأتي في بداية الموسم يشوبها توترات عدَّة.



وأشار الكوكي:"ما زلنا في البداية وانتظروا تحسن المستوى بمرور الوقت والهدف المبكر في بداية الشوط الثاني أربك الحسابات قليلًا.



وأوضح: "قوة شخصية اللاعبين أسهمت في تجاوز صدمة الهدف وسيطروا على مجريات المباراة.



واضاف:"قمنا بتنويع طرق اللعب ما بين الاستحواذ والتحولات السريعة خلقنا العديد من الفرص على مدار الشوطين".



وأكد:"الاتحاد لم يشكل خطورة على مرمانا إلا من خلال الكرات الثابتة".

مباراة المصري والاتحاد

وخطف فريق المصري البورسعيدي فوزًا صعبًا من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على إستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الجديدة 2025-2026.

مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

أحرز دغموم أول أهداف المصري والدوري الممتاز للموسم الجديد في 2025ـ2026، في شباك الاتحاد السكندري بالدقيقة 16، في المباراة المقامة.

وفي الدقيقة 48 أحرز مصطفى إبراهيم هدف التعادل للاتحاد السكندري من رأسية مميزة بعد تنفيذ ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 66 يحرز الجزائري منذر طمين الهدف الثاني للمصري البورسعيدي بعد كرة طولية سددها بالرأس سكنت شباك الاتحاد.

وفي الدقيقة 67 يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 69 يحرز عبد الرحيم دغموم الهدف الثاني للمصري بعد مجهود فردي ومراوغة دفاع الاتحاد داخل منطقة الجزاء ثم سددها على يسار الحارس.

وتعرض حسين فيصل لاعب المصري للطرد بعد حصوله على إنذارين بعد نزوله في الشوط الثاني

أحرز عمر الساعي الهدف الثالث المصري في الدقيقة 97.

دغموم رجل مباراة المصري والاتحاد

أعلنت رابطة الأندية حصول الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب النادي المصري على جائزة أفضل لاعب بمباراة المصري والاتحادات السكندري في الدوري الممتاز.

تشكيل المصري في مباراة الاتحاد السكندري

حراسة المرمي: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف أحمد علي عامر، عبد الرحيم دغموم، محمود حمادة، منذر طمين.

خط الهجوم: صلاح محسن.

وجلس على دكة البدلاء: عصام ثروت، أحمد عيد، أحمد أيمن منصور، خالد صبحي، بونور موغيشا، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام المصري

وكان تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - مصطفى إبراهيم - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - نور علاء الدين.

خط الهجوم: عمرو جمعة - ايبوكا - محمود عجيب.

البدلاء

صبحي سليمان - ناصر ناصر - محمد سامي - فافيور أكيم - فادي فريد - أبو بكر ليادي - هشام عادل - فان ديرك - عمرو صالح.

حكام مباراة المصري ضد الاتحاد السكندري

حكم الساحة: أمين عمر

المساعد الأول: سمير جمال

المساعد الثاني: أحمد زيدان

الحكم الرابع: جلال أحمد

حكم الفيديو (VAR): وائل فرحان

مساعد حكم الفيديو: محمد ناصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.