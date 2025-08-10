تعليم الجيزة: أعمال صيانة وتجديد شاملة بالمدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد

تواصل مدارس الجيزة تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة والدهانات في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، وذلك تحت رعاية سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

اعمال صيانة المدارس بالجيزة

وشملت أعمال الصيانة تحسين البنية التحتية للمباني المدرسية، وتجديد الفصول الدراسية والممرات، ورفع كفاءة المرافق والخدمات، إلى جانب الاهتمام بالمظهر الجمالي للمباني من خلال أعمال الدهانات والتجميل التي تمنح المدارس مظهرًا أكثر حيوية وجاذبية.

وأعربت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن خالص الشكر والتقدير لمديري المدارس وجميع العاملين بها، مشيدة بجهودهم المخلصة التي تعكس روح التعاون والانتماء، وتساهم في استقبال العام الدراسي الجديد بروح إيجابية تعزز من جودة العملية التعليمية وتخدم أبناء الوطن.

