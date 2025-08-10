بدءا من الغد، الجيزة توقف العمل الميداني لعمال النظافة من 12 ظهرًا بسبب الموجة الحارة

أعلنت محافظة الجيزة إيقاف العمل الميداني لعمال النظافة اعتبارًا من غدٍ الإثنين 11 أغسطس وحتى الجمعة 15 أغسطس 2025، خلال الفترة من الساعة 12 ظهرًا وحتى انكسار الموجة الحارة في ساعات العصر، وذلك حفاظًا على سلامة العاملين في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأكدت المحافظة أن القرار جاء استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي توقعت موجة حارة غير مسبوقة تضرب مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن العمل سيستكمل بعد انكسار ذروة الحرارة يوميًا.

التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العاملين

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يهدف لتجنب تعرض العمال للإجهاد الحراري وضربات الشمس، داعية المواطنين إلى التعاون في الحفاظ على نظافة الشوارع خلال هذه الفترة عبر تجنب إلقاء القمامة خارج الأوقات المخصصة لجمعها.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة الجيزة على اتخاذ التدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة العاملين، ومواكبة التغيرات المناخية الطارئة التي تشهدها البلاد هذا الصيف.

