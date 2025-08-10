محافظ الجيزة: تفتيش 701 منشأة وتحرير 209 محاضر للمخالفين

اطّلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على مجهودات مديرية العمل بالمحافظة وخططها الجارية لرفع كفاءة البنية التحتية لمكاتب العمل ومراكز التدريب المهني، بهدف تحسين بيئة العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء مقر جديد لمكتب عمل أبو النمرس داخل مجلس المدينة، وجارٍ الانتهاء من رفع كفاءة مناطق عمل الشمال والغرب والوسط، بالإضافة إلى تطوير مركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، كما أشار إلى قرب افتتاح مكتب عمل منشأة القناطر، والذي يضم وحدة تدريب مهني ويخدم 22 قرية.

وشدد النجار على أهمية دعم البنية التحتية لمكاتب العمل والتدريب المهني باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بسوق العمل، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية مصر 2030.

مجال التفتيش العمالي

وفي مجال التفتيش العمالي، أوضح المحافظ أن مديرية العمل قامت بالتفتيش على 362 منشأة يعمل بها 104,980 عاملًا، ما أسفر عن تحرير 49 محضرًا للسلامة ومنح 360 منشأة مهلة لتصحيح الأوضاع، فضلًا عن إحالة 32 حالة إلى النيابة.

كما تم التفتيش على 340 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية (أقل من 50 عاملًا لكل منها) يعمل بها 5,691 عاملًا، وأسفر ذلك عن تحرير 160 محضرًا واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفات.

وأضاف النجار أن المديرية صرفت منحًا لـ 368 مستفيدًا بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و931 ألف جنيه خلال الشهر الماضي، دعمًا للعمالة غير المنتظمة.

وأشاد المحافظ بجهود المديرية في الحد من البطالة عبر التعيين في القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل، وتنظيم دورات تدريب مهني، وندوات لنشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب رعاية العمالة غير المنتظمة.

من جانبه، أوضح محمد رمضان، مدير مديرية العمل بالجيزة، أنه تم تنفيذ 50 ندوة خلال الشهر الماضي في مجالات السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، إضافة إلى دورات في الخياطة والتفصيل والدهانات والستائر، استفاد منها 271 عاملًا كما جرى استخراج 24,815 شهادة قياس مستوى مهارة وبطاقة مزاولة مهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.