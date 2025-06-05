فوائد اليانسون يخفف أعراض سن اليأس ويقوي المناعة

فوائد اليانسون، اليانسون من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد اليانسون، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم واشتهر بفاعليته في علاج نزلات البرد والإنفلونزا.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن اليانسون هو نبات عشبي عطري ينتمي إلى فصيلة الخيميات، ويتميز برائحته القوية وطعمه الحلو الذي يشبه طعم العرقسوس، ويستخدم منذ آلاف السنين في الطب الشعبي والطهي، خاصة في مناطق الشرق الأوسط، الهند، أوروبا، وشمال إفريقيا، وتحتوي بذور اليانسون على زيوت طيارة ذات خصائص علاجية مميزة، ولهذا اكتسب شهرة كبيرة في الطب التقليدي.

المكونات الفعالة في اليانسون

وأضافت منى، يحتوي اليانسون على العديد من المركبات النشطة التي تمنحه فوائده الطبية، ومن أبرزها:

الأنيثول، المكون الأساسي في الزيت الطيار، وله خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات.

حمض الأوليك ومضادات الأكسدة.

الفيتامينات مثل فيتامين B1 وB2 وB3.

المعادن كالكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، الزنك، والبوتاسيوم.

فوائد اليانسون للصحة

فوائد اليانسون للصحة

وتابعت، أن من فوائد اليانسون للصحة:

اليانسون معروف بقدرته على تهدئة المعدة والأمعاء، حيث يعمل على تقليل الغازات والانتفاخ، وتخفيف التقلصات المعوية والمغص، وتعزيز إفراز الإنزيمات الهضمية، والوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

غالبا ما يستخدم اليانسون كمشروب للأطفال للتخفيف من المغص والغازات، وومع ذلك، ينصح بعدم الإكثار منه واستشارة الطبيب قبل إعطائه للرضع.

اليانسون يحتوي على خصائص مهدئة، لذا يستخدم كمشروب قبل النوم لتحسين جودة النوم، ويساعد على تقليل التوتر والقلق، ويعزز الاسترخاء ويقاوم الأرق.

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للبكتيريا، يساهم اليانسون في مقاومة العدوى والفيروسات، وحماية الجسم من الجذور الحرة الضارة، ودعم الجهاز المناعي بشكل عام.

اليانسون يحتوي على مركبات تشبه هرمون الإستروجين، لذا فهو يساعد على تخفيف أعراض الدورة الشهرية، ويخفف من التقلصات المصاحبة للحيض، ويستخدم لتخفيف أعراض سن اليأس مثل الهبات الساخنة وتقلب المزاج.

اليانسون من الأعشاب المفيدة في حالات البرد والسعال، حيث يساعد على طرد البلغم، ويخفف من التهابات الحلق، ويفتح الشعب الهوائية ويساعد على التنفس بشكل أفضل.

بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والمعادن، فإن تناول اليانسون بانتظام قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، يعزز من صحة الأوعية الدموية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت بعض الدراسات أن زيت اليانسون فعال في القضاء على البكتيريا الضارة، ومقاومة بعض أنواع الفطريات التي تصيب الجلد والجهاز الهضمي.

طرق استخدام اليانسون

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يمكن استخدام اليانسون باكثر من طريقة، منها:-

كمشروب ساخن، حيث نقوم بنقع ملعقة صغيرة من البذور في ماء مغلي لمدة 10 دقائق.

في الطهي، يستخدم في الحلويات والمعجنات والمخبوزات كمنكه طبيعي.

كزيت عطري، يستخدم خارجيا في التدليك أو في تبخير الأماكن لعلاج مشكلات التنفس.

في المكملات الغذائية، يتوفر اليانسون أيضا على شكل كبسولات في بعض الصيدليات.

محاذير استخدام اليانسون

واضافت استشارى التغذية العلاجية، أنه يجب عدم الإكثار من استهلاك اليانسون لتجنب التسمم أو التأثيرات السلبية، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية الهرمونية، وينصح الحوامل والمرضعات باستشارة الطبيب قبل استخدامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.