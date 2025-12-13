أزمة محمد صلاح تتصاعد بعد جلوسه على مقاعد البدلاء للمرة الرابعة، المستكاوي يوجه له رسالة

18 حجم الخط

أزمة محمد صلاح، لا تزال أزمة لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح مستمرة مع مدرب ليفربول آرني سلوت، الذي كشف أن مشاركة محمد صلاح في مباراة برايتون ستكون قاصرة على جلوسه على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة على التوالي.

للمرة الرابعة محمد صلاح على مقاعد البدلاء

وأكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أنه للمرة الرابعة على التوالي أصبح وجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء خبرًا، بعد اعتقاد البعض أن صلاح سيكون أساسيًا في مباراة ليفربول وبرايتون، حيث علق المستكاوي قائلًا: "أرجو أن يشارك ويسجل ويبدع"

وقال الناقد الرياضي حسن المستكاوي في تعليقه على وضع محمد صلاح علي مقاعد البدلاء للمرة الرابعة على التوالي: "كثيرون اهتموا بمتابعة تشكيل ليفربول أمام برايتون بحثا عن محمد صلاح.. وللمرة الرابعة علي التوالي نجد أن وجود صلاح مع البدلاء أصبح خبرًا.."

وتابع المستكاوي: "والبعض ظن أن ما قيل إنه حوارا بين آرني سلوت وصلاح، ووضعه في قائمة الفريق أمام برايتون ظن أنه سيكون أساسيًا.. وأقول البعض.. وعموما أرجو أن يشارك ويسجل ويبدع.."



وكان المدرب الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، كشف التشكيل الرسمي الذي يخوض به مباراة برايتون، اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سلوت يستبعد محمد صلاح أمام برايتون

وكشف تشكيل سلوت لفريق الريدز أمام برايتون عن جلوس اللاعب محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم أمام برايتون، للمرة الرابعة على التوالي، حيث أُدرج اسم محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مواجهة برايتون على ملعب "أنفيلد" وذلك بعد محادثات مع مدربه الهولندي أرني سلوت، ما يشير إلى استمرار أزمة محمد صلاح مع سلوت.



وأكد المدرب الهولندي، البالغ 47 عامًا، أنه صاحب الكلمة الأخيرة بشأن عودة محمد صلاح للعب ضمن فريق ليفربول، حيث تم استبعاده من رحلة الفريق إلى إيطاليا في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع في الفوز على إنتر 1-0، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها حول النادي.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول قد جلس احتياطيًا لمدة 90 دقيقة كاملة أمام ليدز يونايتد في الجولة الماضية، وتم إستبعاده من قائمة الريدز لمواجهة الإنتر بعد تصريحاته صلاح عن سر استبعاده، والتي أثارت جدلًا واسعًا في ليفربول وفي العالم، لعدم مشاركته أمام ليدز في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



