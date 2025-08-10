اعترافات التيك توكر جومانا نستون في التحقيقات معها بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع التيك توكر جومانا نستون، عقب القبض عليها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

وخلال التحقيقات، إعترفت البلوجر أنها قامت بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات على حساباتها الإلكترونية وتحقيق أرباح مالية، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على التيك توكر جومانا نستون، عقب ورود عدة بلاغات ضدها بسبب نشرها مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تضمنت ألفاظا ومشاهد تتعارض مع قيم المجتمع وتعد خروجا على الآداب العامة.

وتم ضبط التيك توكر جومانا نستون المقيمة بمحافظة الجيزة في مصر، ما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

القبض على جومانا نستون



الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على جومانا نستون في وقت سابق من العام الماضي، بعد ورود عدة بلاغات ضدها بسبب بث فيديوهات تحمل ألفاظا خادشة ومشاهد رقص اعتبرت مخالفة للآداب.

وأظهرت التحريات أن التيك توكر سمية المعروفة أيضا باسم “نستون” نشرت مقاطع عبر حساباتها الرسمية تخدش الحياء العام.

