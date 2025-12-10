مقاتلات أمريكية تقترب إلى أقصى درجة من المجال الجوي لفنزويلا

18 حجم الخط

في تطور جديد، حلقت طائرتان مقاتلتان أمريكيتان، فوق خليج فنزويلا، ما يعد اقترابًا كبيرًا من المجال الجوي للدولة اللاتينية، منذ بداية حملة الضغط غير المسبوقة التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووفق تقرير نشرته سكاي نيوز، فقد أظهرت مواقع تتبع الطائرات، طائرتين أمريكتين من طراز "إف إيه 18" أثناء تحليقهما فوق الخليج، وهو مسطح مائي تحده فنزويلا ولا يتجاوز عرضه الأقصى 240 كيلومترًا، ومكثتا أكثر من 30 دقيقة فوق المياه.

كم جانبه، قال مسؤول في وزارة الحرب الأمريكية، أن الطائرتين نفذتا طلعة تدريبية روتينية، وأنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت الطائرتان مسلحتان أم لا، ولكنه فى الوقت ذاته شدد على أن المقاتلتين، كانتا داخل المجال الجوي الدولي طوال الطلعة التدريبية، نافيا أن تكون هذه الطلعة استفزازًا للجانب الفنزويلي.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الأمريكي، كان قد أرسل في وقت سابق قاذفات "بي 52"، و"بي 1 لانسر" إلى المنطقة، إلا أن تلك الطائرات حلقت حتى سواحل فنزويلا وعلى امتدادها، من دون أي مؤشرات على أنها اقتربت من أراضي البلاد بقدر اقتراب مقاتلات "إف إيه 18".

