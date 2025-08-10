تعليمات جديدة من وكيل وزارة التعليم بالمنيا لضمان الاستخدام الصحيح للفصول الدراسية

أصدر صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا، تعليمات إدارية جديدة تفرض قيودًا صارمة على استخدام الفصول الدراسية، جاء ذلك إثر توبيخ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لمدير مدرسة اشروبة الثانوية بسبب استخدام فصل دراسي كمكتب للإدارة.

وتنص التعليمات الجديدة على منع استخدام الفصول الدراسية أو حجرات الدراسة لأي أغراض إدارية أو مكتبية تتعارض مع الرسوم الكروكية المعتمدة من هيئة الأبنية التعليمية.

استغلال غرف أو معامل تكنولوجية لأغراض غير مخصصة لها

وأكد "صابر" أن هذه التعليمات تهدف إلى حماية البيئة التعليمية المخصصة للطلاب وضمان استغلال المرافق التعليمية للأغراض التي أُنشئت من أجلها.

كما شدد على أهمية مراجعة أعمال الصيانة الدورية، محذرًا من استغلال غرف أو معامل تكنولوجية لأغراض غير مخصصة لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.

