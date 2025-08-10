الأحد 10 أغسطس 2025
محافظ المنيا يوجه بإلغاء غرف مديري المدارس وتحويلها إلى فصول (فيديو)

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارته إلى مدرسة أشروبة الثانوية ببني مزار، إلغاء جميع غرف مديري المدارس ذات المساحات الكبيرة، وتحويلها إلى فصول دراسية يستفيد منها الطلاب.

جاء هذا القرار عقب ملاحظته تحويل أحد الفصول الدراسية ذات مساحة واسعة إلى مكتب شخصي لمدير المدرسة، مما أثار استياءه.

وطلب المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا إصدار قرار فوري لتنفيذ هذا التوجيه.

