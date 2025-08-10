محافظ المنيا يوجه بإلغاء غرف مديري المدارس وتحويلها إلى فصول (فيديو)

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال زيارته إلى مدرسة أشروبة الثانوية ببني مزار، إلغاء جميع غرف مديري المدارس ذات المساحات الكبيرة، وتحويلها إلى فصول دراسية يستفيد منها الطلاب.

محافظ المنيا يوجه بإلغاء غرف مديري المدارس وتحويلها لفصول

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فيتو

جاء هذا القرار عقب ملاحظته تحويل أحد الفصول الدراسية ذات مساحة واسعة إلى مكتب شخصي لمدير المدرسة، مما أثار استياءه.

وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

وطلب المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا إصدار قرار فوري لتنفيذ هذا التوجيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.