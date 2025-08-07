المشدد 3 سنوات لـ 3 أشقاء جزارين بمدينة ملوي

أصدرت محكمة جنايات المنيا، اليوم، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على 3 أشقاء جزارين بمدينة ملوي، وذلك بتهمة تزوير أختام حكومية واستخدامها في دمغ لحوم مذبوحة خارج المجزر الرسمي.

ترأس هيئة المحكمة المستشار وائل شعبان، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي وشريف محمود سامي، وأمانة سر مصطفى محمد عبد العزيز.

وتضمن الحكم مصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة الزراعة، وغلق محل الجزارة الخاص بالمتهمين لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع المصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة إلى 14 أبريل الماضي، حينما تم ضبط المتهمين الثلاثة "علاء.م.ا" (42 عامًا)، وشقيقيه "عمر" (31 عامًا)، و"أحمد" (33 عامًا).

ووجهت النيابة العامة إليهم اتهامات بتقليد الأختام الحكومية التابعة لمجزر ملوي واستخدامها في دمغ لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين بذبح إناث أبقار لم تصل إلى الحد المقرر للنمو، بالإضافة إلى ذبح حيوانات خارج المجازر المخصصة لذلك، وعرض لحوم مذبوحة بطريقة غير قانونية، كما تبين أنهم يمارسون مهنة سلخ الحيوانات دون الحصول على التراخيص اللازمة.

