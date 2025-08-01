الجمعة 01 أغسطس 2025
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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا بني مزار شمال محافظة المنيا.

إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6  أشخاص من أسرة واحدة وهم مريم ميلاد 73 عاما، ميلاد برهيدي 41 عاما، أماني أنور 42 عاما، شنودة ميلاد 10 أعوام، يونا ميلاد 7 أعوام، كيرلس ميلاد عامين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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