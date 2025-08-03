النيابة العامة تودع والدة أطفال حادث "دلجا" بمستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

قررت النيابة العامة في المنيا إيداع والدة الأطفال الستة الذين توفوا ولحق بهم والدهم في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، جنوب محافظة المنيا في مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، وذلك بعد ثبوت عدم سلامتها العقلية خلال التحقيقات.

النيابة العامة تُودع والدة الأطفال الستة في مستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

في سياق متصل، أشار علي محمد علي، عم الأطفال الستة المتوفين، إلى أنهم علموا مؤخرًا بوجود والدتهم في أحد المستشفيات، وأوضح أنهم ممنوعون من زيارتها ولا يعرفون تفاصيل الحادثة.

النيابة العامة تُودع والدة الأطفال الستة في مستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

مصادر: النيابة العامة تُودع والدة الأطفال الستة في مستشفى نفسي بعد وفاة والدهم

وأضاف أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف ملابسات وأسباب الواقعة، حيث أكدت النيابة العامة أن العينات المأخوذة من الأطفال تحتوي على مبيد حشري.

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