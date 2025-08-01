مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بصحراوي المنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 8 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي على الطريق الصحراوي الغربي المار بنطاق محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالطريق الصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية منشأه حلفا التابعة إداريا لمركز العدوة، شمال محافظة المنيا.

تصادم بين ميكروباص وجرار زراعي

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 8 آخرين تنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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