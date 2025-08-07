بعد تلقي عدد من الطلبات والملاحظات من المواطنين بشأن التكدس المروري بشارع كورنيش النيل، وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتنفيذ خطة تطوير وتوسعة شاملة للمحور الحيوي، بما يسهم في رفع كفاءته المرورية.

رئيس مركز ومدينة المنيا

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها المحافظ بعدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، رافقه خلالها الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، لمتابعة الحالة العامة للطرق، حيث أكد المحافظ أن هناك خطوات جادة لتنفيذ أعمال التوسعة، بما يتماشى مع التوسع العمراني والكثافة السكانية المتزايدة، اتساقًا مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

محافظ المنيا: خطة متكاملة لتطوير وتوسعة شارع كورنيش النيل

وأشار اللواء كدواني إلى أنه تم الانتهاء من رفع جميع شوارع المحافظة على خرائط استرشادية بالتعاون مع إدارة المرور ومديرية الطرق، لوضع حلول عملية لتحسين حركة السيارات، وتنظيم المرور، مع تهيئة حارات مخصصة لخدمة انتظار السيارات، بما يسهم في خفض معدلات الزحام والحوادث المرورية.

وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية مستمرة وفقًا للخطة الاستثمارية، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

