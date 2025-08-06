حصلت "فيتو" على المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنيا، للنظام الفردي وتظهر فوز 5 مرشحين ليتأكد عدم وجود جولة إعادة في المحافظة.

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

وجاء أسماء الفائزين كالتالي:

-حصل أحمد محمد عبد المنعم على: 316 ألفا و271 صوتًا

-علي أحمد فرغلي: 304 آلاف و694 صوتًا

- الطاهر السيد فتح الباب: 292 ألفا و582 صوتًا

-جمال عباس موسى على: 270 ألفا و982 صوتًا

- أحمد فاروق أحمد: 244 ألفا و147 صوتًا.

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

وضمت محافظة المنيا 469 مقرًا انتخابيًا و476 لجنة فرعية على مستوى المراكز، حيث كان يحق لنحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

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