ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا
حصلت "فيتو" على المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنيا، للنظام الفردي وتظهر فوز 5 مرشحين ليتأكد عدم وجود جولة إعادة في المحافظة.
ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا
وجاء أسماء الفائزين كالتالي:
-حصل أحمد محمد عبد المنعم على: 316 ألفا و271 صوتًا
-علي أحمد فرغلي: 304 آلاف و694 صوتًا
- الطاهر السيد فتح الباب: 292 ألفا و582 صوتًا
-جمال عباس موسى على: 270 ألفا و982 صوتًا
- أحمد فاروق أحمد: 244 ألفا و147 صوتًا.
المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا
وضمت محافظة المنيا 469 مقرًا انتخابيًا و476 لجنة فرعية على مستوى المراكز، حيث كان يحق لنحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
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