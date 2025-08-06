الأربعاء 06 أغسطس 2025
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محافظات

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

المؤشرات الأولية
المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

حصلت  "فيتو" على المؤشرات الأولية لانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة المنيا، للنظام الفردي وتظهر فوز 5 مرشحين ليتأكد عدم وجود جولة إعادة في المحافظة.

ننشر المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

وجاء أسماء الفائزين كالتالي:
-حصل أحمد محمد عبد المنعم على: 316 ألفا و271 صوتًا

-علي أحمد فرغلي: 304 آلاف و694 صوتًا

- الطاهر السيد فتح الباب:  292 ألفا و582 صوتًا

-جمال عباس موسى على:  270 ألفا و982 صوتًا

-  أحمد فاروق أحمد: 244 ألفا و147 صوتًا.

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المنيا

وضمت محافظة المنيا 469 مقرًا انتخابيًا و476 لجنة فرعية على مستوى المراكز، حيث كان يحق لنحو 3 ملايين و800 ألف ناخب وناخبة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

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