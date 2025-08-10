الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الفلفل الحار، يقي من أمراض القلب ويعزز جهاز المناعة

فوائد الفلفل الحار،
فوائد الفلفل الحار، فيتو

الفلفل الحار، المعروف باسمه الشائع "تشيلي"، ليس مجرد بهار يضيف نكهة لاذعة للطعام، بل هو ثمرة متعددة الأوجه تحمل في طياتها تاريخًا عريقًا وفوائد صحية جمة، وتنتمي هذه الثمرة الحارة إلى مجموعة متنوعة من نباتات جنس "الفليفلة" التي تنمو في المناخات الدافئة حول العالم. 

يتميز الفلفل الحار بتنوعه الهائل، حيث يوجد منه آلاف الأنواع التي تتراوح نكهتها من الخفيفة إلى الحارة جدًا، وتختلف هذه الأنواع في أشكالها وأحجامها وألوانها، التي تشمل الأحمر، والأخضر، والأصفر، والبني، والبنفسجي، والأبيض، والأسود، والبرتقالي.

وتتنوع النكهات أيضًا، فبعض الأنواع مثل الفلفل الحلو أكثر حلاوة، بينما تتميز أنواع أخرى بطعم حمضي، أو لاذع، أو فاكهي، أو مدخن، أو حتى مر، وعادة ما يتم تصنيف الفلفل الحار بناءً على شدة حرارته وشكله، حيث يكون الفلفل الأكبر حجمًا أقل حدة، بينما يكون الفلفل الأصغر حجمًا أكثر حرارة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

الفوائد الصحية للفلفل الحار

إلى جانب نكهته المميزة، يُعد الفلفل الحار مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية ويقدم فوائد صحية متعددة:

تعزيز الجهاز المناعي: يعتبر الفلفل الحار غنيًا بفيتامين C، حيث تفوق كميته تلك الموجودة في البرتقال. وتشير الدراسات إلى أن تناول كميات أكبر من فيتامين C عند المرض يمكن أن يقلل من مدة الإصابة بنزلات البرد.

الوقاية من أمراض القلب: يحتوي الفلفل الحار على مادة الكابسيسين، التي تمنحه حرارته اللاذعة. وتشير الأبحاث إلى أن هذه المادة يمكن أن تقلل من الالتهابات وتخفض من احتمالية الإصابة بأمراض القلب.

المساعدة في إنقاص الوزن: أظهرت دراسات أن الكابسيسين قد يساهم في تقليل الشهية وتعزيز عملية الأيض، مما يساعد الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية. وعلى الرغم من أن الفلفل الحار وحده لا يُحدث تغييرًا جذريًا في الوزن، إلا أنه قد يساعد في تسريع النتائج عند استخدامه ضمن خطة لإنقاص الوزن.

القيمة الغذائية للفلفل الحار

الفلفل الحار ليس حارًا فقط، بل هو غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين A، فيتامين C، الحديد، والألياف الغذائية.

وعلى الرغم من فوائده، قد لا يكون الفلفل الحار مناسبًا للجميع، فبعض الأشخاص، خاصة المصابين بمتلازمة القولون العصبي، قد يعانون من أعراض مزعجة مثل الإسهال وآلام المعدة. كما أن الإفراط في تناوله قد يسبب عسر الهضم، وحرقة المعدة، والغثيان، خاصة لمن يعانون من مشاكل هضمية مثل الارتجاع المريئي أو القرحة.

لتجنب هذه الآثار الجانبية، يُنصح بالتقليل من الكمية المتناولة في المرة الواحدة واختيار الأنواع الأقل حدة.

كيفية استخدام الفلفل الحار وتحضيره

وتتعدد طرق استخدام الفلفل الحار، فهو يضيف نكهة مميزة للأطعمة دون الحاجة لأن تكون حارًا بالضرورة. يمكن إضافته إلى البرجر، والسندويتشات، والسلطات، والمعكرونة.

كما يمكن تحويله إلى مسحوق أو رقائق لتتبيل اللحوم، أو إضافته إلى صلصات المعكرونة، أو طهيه مع اللحم المفروم والفاهيتا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفلفل الحار الفوائد الصحية للفلفل الحار القيمة الغذائية للفلفل الحار الفلفل

الأكثر قراءة

لو مش هلعب أساسي همشي، تفاصيل مشادة الشناوي مع محمد يوسف بعد جلوسه احتياطيا لـ شوبير

لميس الحديدي تكشف تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لأنغام

أثناء تقديم واجب العزاء، 3 قرارات لمحافظ الشرقية بشأن أسرة عامل النظافة بالزقازيق

ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الأهلي وبيراميدز وفوز الزمالك

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

بيحرض على العنف والانحلال الأخلاقي، القبض على البلوجر لوشا في المقطم

تحولت 180 درجة، "بيج ياسمين" تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة وتتعهد بمفاجأة غير متوقعة (فيديو)

بيهدد الشناوي، تعرف على تقييم مصطفى شوبير في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

خدمات

المزيد

ضوابط تقييم وحدات الإيجار القديم لتحديد زيادة الأجرة

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام 3 سنوات صناعي

أسعار المانجو اليوم الأحد 10 أغسطس 2025، 6 أصناف "على قد الإيد" والفص تتهاوى

3 التزامات على مراقبي الحسابات في البنوك وفق القانون

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 10 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 10 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads