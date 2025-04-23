فوائد الكاجو، يقوي المناعة ويخفض الكوليسترول ويعزز صحة القلب

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات اللذيذة التي لها شعبية كبيرة وعشاق كثيرون من الكبار والصغار لمذاقه الذي لا يقاوم، ويستخدم في صناعة الحلوى.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكاجو من المكسرات المحببة لدى الكثيرين حول العالم، ويتميز بطعمه الغني وقوامه الكريمي الذي يجعله مكون مميز في العديد من الأطعمة والوصفات، لكن ما قد لا يعرفه البعض هو أن الكاجو لا يقتصر على كونه وجبة خفيفة لذيذة، بل يحمل في طيّاته العديد من الفوائد الصحية والغذائية المهمة التي تجعله خيار مثالي ضمن نظام غذائي متوازن.

القيمة الغذائية للكاجو

وأضاف السيد، يحتوي الكاجو على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، منها:

الدهون الصحية، خاصة الدهون غير المشبعة الأحادية والمشبعة المتعددة التي تساهم في تحسين صحة القلب.

البروتين، وهو مصدر جيد للبروتين النباتي.

الفيتامينات، مثل فيتامين E، وفيتامين K، ومجموعة فيتامينات B.

المعادن، كالحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والفوسفور، والنحاس.

الألياف، التي تساهم في تحسين الهضم وصحة الجهاز الهضمي.

فوائد الكاجو

فوائد الكاجو الصحية

وتابع، أن من أهم فوائد الكاجو:

تعزيز صحة القلب، والكاجو غني بالدهون غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يُساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أن وجود مضادات الأكسدة فيه يحمي من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

تحسين صحة العظام، ويحتوي الكاجو على نسبة جيدة من المغنيسيوم والنحاس، وهما عنصران مهمان لتقوية العظام وتعزيز كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

دعم وظائف الدماغ، والنحاس الموجود في الكاجو يلعب دور في تحسين وظائف الدماغ، فهو يساهم في إنتاج الناقلات العصبية المهمة مثل السيروتونين والدوبامين، ما يساعد على تعزيز المزاج والتركيز والذاكرة.

الوقاية من فقر الدم، بفضل احتوائه على الحديد والنحاس، يساعد الكاجو في تعزيز إنتاج الهيموغلوبين، مما يساهم في الوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

تحسين صحة البشرة والشعر، والنحاس الموجود في الكاجو يساهم في إنتاج صبغة الميلانين، التي تلعب دور في لون الجلد والشعر، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد في مكافحة علامات التقدم في العمر.

المساعدة في إدارة الوزن، وعلى الرغم من احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة نسبيا، إلا أن تناول الكاجو باعتدال يمكن أن يُساهم في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الزائدة، بفضل احتوائه على الدهون الصحية والألياف.

تقوية المناعة، ويُعد الزنك الموجود في الكاجو عنصر مهم لتقوية جهاز المناعة، حيث يُسهم في تعزيز الاستجابة المناعية ومقاومة العدوى.

طرق تناول الكاجو

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أنه يمكن تناول الكاجو كوجبة خفيفة بين الوجبات، أو مضافا إلى السلطات أو أطباق الأرز، أو كزبدة كاجو تُستخدم كبديل صحي للزبدة، وايضا في الحلويات الشرقية والغربية، كما يُستخدم في صناعة الحليب النباتي (حليب الكاجو) الذي يُعد بديلًا ممتاز للألبان الحيوانية.

نصائح عند تناول الكاجو

وأضاف السيد، أنه يُفضل اختيار الكاجو غير المملح أو المحمص بزيت صحي لتجنب السعرات الزائدة والصوديوم المرتفع، مع تناول كمية معتدلة يوميًا (حفنة صغيرة) لضمان الاستفادة دون اكتساب وزن زائد،ويجب على الأشخاص المصابين بحساسية المكسرات تجنب تناوله.

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