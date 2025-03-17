الإثنين 17 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الكاجو، يعزز صحة القلب ويقوي العظام ويحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة

الكاجو
الكاجو

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة واللذيذة التى لها عشاق كثيرون وهو ذات مذاق مميز ويقدم كتسااى أو يستخدم في تزيين الحلوى.

وفوائد الكاجو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاجو من أشهر أنواع المكسرات التي تُستهلك في جميع أنحاء العالم بفضل مذاقه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة، ويتميز هذا النوع من المكسرات بكونه غنيًا بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات، والدهون الصحية، والمعادن، والفيتامينات.

 

فوائد الكاجو للصحة 

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن من فوائد الكاجو:-

  • مصدر غني بالدهون الصحية، يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، والتي تُعد مفيدة لصحة القلب، هذه الدهون تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • تعزيز صحة القلب، إضافة إلى الدهون الصحية، يحتوي الكاجو على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تحمي خلايا القلب من التلف التأكسد.
  • المغنيسيوم الموجود في الكاجو يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل مخاطر ارتفاعه.
  • تقوية العظام، ويُعد الكاجو مصدرًا جيدًا للكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن ضرورية للحفاظ على قوة العظام ومنع هشاشتها، ويُنصح الأشخاص المعرضون لهشاشة العظام بتناول الكاجو ضمن نظامهم الغذائي.

 

فوائد الكاجو 
فوائد الكاجو 

 

  • تعزيز صحة الجهاز العصبي، ويحتوي الكاجو على المغنيسيوم، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة الجهاز العصبي. يساعد هذا المعدن في تقليل التوتر والقلق، كما يعزز الوظائف الإدراكية ويحسن المزاج.
  • دعم صحة البشرة والشعر، ويحتوي الكاجو على نسبة جيدة من النحاس، وهو عنصر ضروري لإنتاج الميلانين، الصبغة التي تمنح الشعر والبشرة لونهما الطبيعي، كما أن مضادات الأكسدة في الكاجو تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وتحافظ على نضارتها.
  • تحسين صحة الجهاز المناعي، والكاجو غني بالزنك، وهو معدن أساسي لتعزيز وظائف الجهاز المناعي، حيث يساعد في مكافحة الالتهابات وتسريع عملية التئام الجروح.
  • تنظيم مستويات السكر في الدم، ويُعتقد أن الكاجو يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل احتوائه على الألياف والمغنيسيوم، مما يجعله خيارًا جيدًا لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة.
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الكاجو فوائد الكاجو فوائد الكاجو للصحة المكسرات الصحة صحة الدكتورة منى أيمن

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