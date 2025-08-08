بازار مهرجان الإسماعيلية يعرض أنواعا مختلفة من المانجو (صور)

عرض الملتقى التصديرى لمهرجان الإسماعيلية للمانجو، العشرات من الأنواع المختلفة لتلك الثمرة التى تعد من أجود الأنواع نظرًا لطبيعة التربة المتميزة للإسماعيلية، وذلك ضمن فعاليات بازار المهرجان.

عرض المصنعات التي تقوم على ثمرة المانجو

كما تم عرض المصنعات التي تقوم على زراعات المانجو من المثلجات والعصائر وبعض أنواع الحلويات وذلك للترويج لمحصول المانجو الإسماعيلاوي وفتح آفاق استثمارية جديدة علاوة على الترويج للمحافظة سياحيًّا.



جانب من أنواع المانجو، فيتو

محافظ الإسماعيلية يتفقد بازار المانجو

وتفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، بازارًا لعرض كافة أنواع المانجو الإسماعيلاوى ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الثالث للمانجو ٢٠٢٥ والذي يقام بالقرية الأوليمبية.

أبرز الحضور خلال الفعاليات

وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية.



إلى جانب عدد من سفراء وقنصليات الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية (سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سيريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، اوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، إندونيسيا، تركيا، الفلبين).



كما أقيم على هامش البازار معرض لوحدة تكافؤ الفرص وأيادي مصر ويضم المعرض عدد من المنتجات (سيناوي، مكرمية، كروشية، ديكورات، خشب ليزر، بوكيهات ورد كوروشيه، دياموند، تابلوهات، خرز، استيكر مغناطيسي) بإجمالي عدد العارضات ٥ عارضات.

ووجه أكرم الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة والمنظمة والراعية لهذا المهرجان لخروجه بالمظهر الذي يليق بأهالي الإسماعيلية الكرام، حيث تم الإعداد لملف مهرجان الإسماعيلية للمانجو باشتراك عدة جهات وبالتعاون مع هيئة قناة السويس وجامعة قناة السويس والبخاري ومدارس مصطفى العطار الخاصة وشركة الإسماعيلية فريش للعصائر الطبيعية وأبو عدلي للمصوغات ومصنع زيرو كربون ومزارع شجيع للسياحة البيئية والغرفة التجارية بالإسماعيلية، تحت رعاية وإشراف محافظ الإسماعيلية لتحقيق الاستفادة الكاملة في تنظيم فعاليات المهرجان.

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية، هي كنز يجب الحفاظ عليه ودعمه وتطويره وتوجيه الأنظار إليه؛ لتستفيد منه المحافظة كمنظومة وأبنائها كمستفيدين من الخدمات التي تقدمها القرية في مجال السياحة الرياضية والترفيهية وسياحة المؤتمرات.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بتطوير ورفع كفاءة القرية الأوليمبية، حين قام بزيارتها مطلع أكتوبر الماضي، وعلى الفور أعطى توجيهات برفع كفاءتها، وتشكيل مجموعة عمل متكاملة لرصد مشكلات القرية والمتابعة المستمرة لبحث سبل التطوير بما يتماشى مع رؤية المحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن القرية الأوليمبية بالإسماعيلية تضم ١٤٠ غرفة فندقية، منها ٢٠ غرفة مفردة، ١٢٠ غرفة مزدوجة، ٢ مطعم يتسع لعدد ٢٥٠ فرد، ‏ملعب كرة قدم رئيسي بالمواصفات القانونية ومزود بالأضواء الكاشفة، ‏ملعب كرة قدم فرعي، ‏صالة مغطاة متعددة الأغراض ومكيفة الهواء، بالإضافة إلى صالة چيمانزيوم مزودة بالأجهزة الرياضية، ‏ساونا وبخار (رجالي- حريمي)، ‏حمام سباحة أوليمبي مغطى، قاعة اجتماعات رئيسية تتسع لعدد ٢٥٠ فرد وأخرى فرعية تتسع لعدد ١٢٠ فرد، ‏ ملعبين إسكواش، و‏مسجد للصلاة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية أن القرية الأوليمبية استضافت أحداث وفعاليات هامة على مدار السنوات الماضية، منها أحداث رياضية ومعسكرات لمنتخبات عربية ومصرية، بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات وورش العمل، كما استضافت القرية وفود المحافظة في المهرجانات التي تقام على أرض المحافظة.

‏وتعد القرية الأوليمبية منشأة رياضية اجتماعية ترفيهية ثقافية، تتبع حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة فهي تقع على بعد ٧ كم جنوب محافظة الإسماعيلية، على طريق القناة بمنطقة جبل مريم، وقد أُقيمت القرية على ربوة عالية تطل على قناة السويس على مساحة ٢٤ فدانًا، منها حوالي ١٦٠٠٠ متر مربع من المساحات الخضراء.

