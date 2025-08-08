الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جمهور الإسماعيلية يثني على عروض الدراجات بمهرجان المانجو (صور)

شعار مهرجان الإسماعيلية،
شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو

أثنى جمهور وأهالي محافظة الإسماعيلية، على عروض مهرجان المانجو التي تضمنت عددا من عروض للدراجات النارية، والبايسكل، وعرض الباص الذي يقل عدد من زوار الإسماعيلية، بالإضافة إلى عرض شعار المهرجان وسط شوارع الإسماعيلية.

"فيتو" ترصد فرحة الأطفال بمهرجان الإسماعيلية للمانجو (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلي 18 دولة للمشاركة بمهرجان المانجو الثالث (صور)

 

وشهد شارع محمد علي بمدينة الإسماعيلية، عصر اليوم الجمعة انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الإسماعيلية للمانجو  وسط تعزيزات أمنية مشددة.

شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو 
شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو 
شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو 
شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو 
شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو 
شعار مهرجان الإسماعيلية، فيتو 

وشهد ديفيليه حفل الافتتاح، حضور كل من؛ اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من الوفود الدبلوماسية والسفراء الأجانب.  

برنامج مهرجان المانجو 2025 

وشمل برنامج المهرجان العديد من الفعاليات منها موكب ترفيهي  وفقرات غنائية وحفلات غنائية، وسوق مفتوحة لبيع المانجو في حديقة نمرة ٦. 


 بالإضافة إلى إقامة الملتقى التصديرى في القرية الأوليمبية، كما يقام على هامش المهرجان المنتدى الاقتصادي لشباب وسيدات الأعمال والذى تشارك به عدد من الغرف التجارية المحلية والدولية.  

باص ضيوف المهرجان، فيتو 
باص ضيوف المهرجان، فيتو 
باص ضيوف المهرجان، فيتو 
باص ضيوف المهرجان، فيتو 
باص ضيوف المهرجان، فيتو 
باص ضيوف المهرجان، فيتو 

محافظ الإسماعيلية يتفقد القرية الأوليمبية قبل انطلاق المهرجان 
 

وعلى صعيد آخر، أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة تفقدية داخل القرية الأوليمبية؛ لمتابعة أعمال التطوير الجارية بها، والوقوف على جاهزيتها لاستقبال الملتقي التصديري بمهرجان المانجو الثالث، والمقرر انطلاقه خلال الأيام المقبلة، في الثامن من أغسطس. 

عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو

تفقد مرافق القرية الأوليمبية 

وشملت جولة محافظ الإسماعيلية تفقد مرافق القرية وما يشهده الموقع من أعمال صيانة وتجهيزات، وتطوير بالأجنحة الفندقية وقاعة الاجتماعات الرئيسية، وكذلك مباني الجيم وحمام السباحة الأوليمبي والصالة متعددة الأغراض، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، ووفق أعلى معايير الجودة، بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة.

 

أهمية مهرجان الإسماعيلية 

وأكد محافظ الإسماعيلية أن مهرجان المانجو يمثل أحد أبرز الفعاليات السنوية التي تسلط الضوء على مكانة الإسماعيلية كأكبر منتج للمانجو في مصر، ودورها الرائد في دعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب ما يمثله المهرجان من فرصة لتنشيط الحركة السياحية والتجارية بالمحافظة.

عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو
عروض الدراجات، فيتو

الهدف من تطوير القرية الأولمبية 

كما أوضح أن تطوير القرية الأوليمبية يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتحديث المنشآت الرياضية والخدمية، بما يواكب الطموحات التنموية ويتيح فرصًا أكبر لاستضافة الأحداث المحلية والدولية.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية مهرجان المانجو النسخة الثالثة لمهرجان المانجو

مواد متعلقة

"فيتو" ترصد فرحة الأطفال بمهرجان الإسماعيلية للمانجو (صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلي 18 دولة للمشاركة بمهرجان المانجو الثالث (صور)

شباب الإسماعيلية يبدعون في عروض الإسكيت بحفل افتتاح مهرجان المانجو (صور)

افتتاح النسخة الثالثة لمهرجان الإسماعيلية للمانجو (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

أسباب استبعاد ريبيرو لـ الشحات وبيكهام من قائمة الأهلي أمام مودرن بالدوري

بعد استبعاد الفنانين المصريين، هذا ما توقعه محمد صبحي في 2022 لمستقبل موسم الرياض (فيديو)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

شيكو بانزا يقود هجوم الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

ارتفاع درجات الحرارة وشبورة كثيفة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

وليد الكارتي أول حالة طرد في الموسم الجديد من الدوري المصري

خدعة الذكاء الاصطناعي، القصة الكاملة لدعوة شيخ الأزهر للتظاهر لنصرة غزة

بعد مصرع وإصابة 51 شخصا، النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في حادث الكريمات

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

تنسيق الجامعات 2025، آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة لوظائف وزارة الإسكان الجديدة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم؟ تعرف على رد الإفتاء

دار الإفتاء توضح حكم صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة وثوابها

ما أدلة جمهور الفقهاء على أن الأم لها ثلاثة أرباع البر كما جاء بحديث "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك"؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads