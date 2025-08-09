السبت 09 أغسطس 2025
محافظات

على هامش مهرجان المانجو، الإسماعيلية تستعرض تاريخها ووثائقها أمام ضيوفها (صور)

 نظم فرع مكتبة مصر العامة على هامش مهرجان الإسماعيلية للمانجو، معرض "صمود شعب"، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة القديم.  

محتويات معرض صمود شعب 

 وضم المعرض عددا من المخطوطات والوثائق والصحف والصور الفوتوجرافية التي توثق تاريخ محافظة الإسماعيلية الباسلة، بالإضافة إلى عرض عدد من الأعمال الفنية والتراثية الخاصة بإقليم القناة.  

جولة تفقدية  لقيادات الإسماعيلية بالمعرض 

 وكان اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، قاموا بجولة تفقدية لمعرض "صمود شعب" المقام بمبنى المحافظة القديمة. 

أبرز محتويات المعرض 

 ويضم المعرض أعمالًا فنية وصورًا فوتوغرافية توثق نضال وصمود الشعب المصري، ويعكس دور الثقافة والفن في دعم القضايا الوطنية. 

أقيم المعرض تحت إشراف الدكتورة أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، وبمشاركة الدكتورة دينا ياقوت، وكل من المؤرخين محمد حزين، وأحمد فيصل، والقاص عبد الله كوماندوز، الذين استعرضوا أمام  الضيوف أبرز محتويات المعرض ورسائله والوطنية والإنسانية.  

معرض صمود شعب الاسماعيلية بالاسماعيلية تاريخ الإسماعيلية مهرجان الإسماعيلية للمانجو النسخة الثالثة لمهرجان الإسماعيلية للمانجو

