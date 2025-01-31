6 طرق لعلاج جفاف بشرة الوجه بالمنزل

يحدث جفاف الجلد لأي شخص، في أي عمر ولأي عدد من الأسباب، ولكن مع بعض نصائح العناية بالبشرة وبعض التغييرات الصغيرة في الروتين اليومي، يمكن تحسين رطوبة البشرة ومنع جفاف الجلد من العودة.

الأسباب الشائعة لجفاف جلد الوجه

أحد أسباب جفاف الجلد هو الشيخوخة، حيث تفقد البشرة رطوبتها بشكل طبيعي مع التقدم في السن، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، لذلك بحلول سن الستين تقريبًا، يعاني معظم الناس من جفاف الجلد.

ولكن هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى جفاف الجلد في سن أصغر، بما في ذلك:

التعرض البيئي للمناخ البارد والجاف أو الأشعة فوق البنفسجية (UV)، والتي يمكن أن تسبب تلف الجلد مع مرور الوقت.

(UV)، والتي يمكن أن تسبب تلف الجلد مع مرور الوقت. الحالات الصحية، بما في ذلك مرض السكري وأمراض الغدة الدرقية وأمراض الكلى.

الأدوية والعلاجات، مثل الستاتينات (تستخدم لخفض الكوليسترول)، ومدرّات البول (تستخدم لتقليل السوائل) والعلاج الكيميائي.

تركيبة الجلد ولونه، وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن البشرة السوداء والبنية والفاتحة تميل إلى أن تكون أكثر جفافًا من البشرة ذات البشرة المتوسطة.

حالات الجلد، مثل التهاب الجلد التأتبي والتهاب الجلد الدهني والصدفية.

التدخين، الذي يسرع من ظهور علامات الشيخوخة.

كيفية التخلص من جفاف جلد الوجه

يمكن تحسين بشرة الوجه الجافة، وذلك من خلال خطوات بسيطة، وتكون كالآتي:

تهدئة البشرة

تجديد رطوبة البشرة

منع جفاف الجلد من العودة.

قد يختلف العلاج اللازم لتحسين جفاف الجلد حسب درجة جفافه والسبب، وعادةً تكون بالخطوات التالية:

1. الحفاظ على رطوبة البشرة الحالية

تقل رطوبة البشرة بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، وتنخفض كمية الزيت (الدهون) التي تنتجها البشرة بشكل كبير حول سن الأربعين، لهذا السبب فإن الاحتفاظ بالرطوبة التي تنتجها البشرة أمر بالغ الأهمية في أي عمر - وخاصة عندما يتكون البشرة جافة.

للحفاظ على رطوبة بشرتك:

لا تستخدم الماء الساخن، الذي يمكن أن يجفف، عند الاستحمام أو غسل وجهك.

تجنب فرك أو فرك بشرتك، مما قد يجرد بشرتك من الطبقة العليا من الرطوبة.

ابتعد عن المنتجات التي تجفف البشرة، مثل الريتينول والتونر القابض، وإذا كانت منتجات مكافحة الشيخوخة مثل الريتينول جزءًا من الروتين، فقد تحتاج إلى مواجهة خصائصها المجففة عن طريق اقترانها بمنتجات تضيف الرطوبة، مثل حمض الهيالورونيك.

2. إضافة الرطوبة يوميًا

يعد الترطيب عدة مرات يوميًا أمرًا أساسيًا للحد من جفاف البشرة على الوجه ومنعه، اتبع روتينًا للعناية بالبشرة وضع المرطب فورًا - في غضون خمس دقائق - بعد غسل وجهك.

للحصول على فائدة إضافية، ومن المهم اختيار مرطب يحتوي على مكونات مثل:

السيراميد، وهي جزيئات دهنية تعمل على تقوية حاجز الحماية لبشرتك.

حمض الهيالورونيك، وهي مادة موجودة بشكل طبيعي في أنسجة جسمك ولكنها تقل مع تقدم العمر والعوامل البيئية.

السكوالين، وهو مركب زيتي موجود في البشر والحيوانات والنباتات ويمكن أن يساعد في تهدئة الالتهاب والاحمرار مع تعزيز الرطوبة.

بالنسبة للبقع الجافة الشديدة، أضيفي الرطوبة الفورية باستخدام منتج يحتوي على الفازلين، وضعيه برفق على البقعة الجافة قبل النوم، ويمكن أن يساعد في تجديد الرطوبة بسرعة، إذا شعرت بجفاف وجهك بالكامل، فقد ترغبين في تجربة فركه بلطف - دهن وجهك بالكامل بطبقة رقيقة من الفازلين.

3. العناية بالبشرة الجافة بلطف

يلجأ معظم أصحاب البشرة الجافة إلى التقشير وإزالة التقشر، ولكن يحب الحذر من هذه المنتجات حيث يمكن للعديد من منتجات التقشير أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها.

البشرة الجافة حساسة للغاية، جففي بشرتك بلطف واستخدم لمسة ناعمة عند غسلها وترطيبها.

4. ضع المنتجات التي تستخدمها على الوجه في الاعتبار

سواء كانت السيدة تعاني من جفاف مزمن في البشرة، يجب النظر عن كثب إلى المنتجات التي تستخدمها على وجهك والمكونات الموجودة في تلك المنتجات حيث يمكن أن تسبب جفاف الجلد.

فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، يجب التأكد من اختيار المنتجات المصنوعة خصيصًا للوجه، ويجب أن تكون هذه المنتجات خالية من العطور، فغالبًا ما تحتوي المنتجات غير المعطرة على نفس المواد الكيميائية المهيجة الموجودة في المنتجات المعطرة.

غالبًا ما تلجأ السيدات في سن الشيخوخة إلى الريتينول، لكن هذا قد يجفف البشرة، لكن يجب محاولة إيجاد التوازن بين المنتجات التي تحافظ على الشباب وتلك التي تحافظ على البشرة رطبة، ويمكن لبعض المنتجات، مثل تلك التي تحتوي على حمض الهيالورونيك، أن توازن جفاف الريتينول.

5. حماية البشرة من العناصر

لا يهم ما إذا كان المناخ مشمسًا وحارًا أو رماديًا وباردًا، فالحفاظ على البشرة آمنة من عوامل الطقس الضارة والمخاطر البيئية أمر بالغ الأهمية.

يمكن أن تتعرض البشرة للتلف وتجف عند التعرض لـ:

ضوء الشمس.

الهواء البارد والجاف.

الرياح.

من المهم حماية البشرة وتجنب الأشعة فوق البنفسجية الضارة

6. إصلاح تلف الجلد السابق

غالبًا ما يكون الجلد المتقشر والجاف نتيجة لتلف الجلد مدى الحياة بسبب الأشعة فوق البنفسجية والمنتجات القاسية.

فمع تقدمنا ​​في السن، يتراكم الضرر، وهناك أشياء يمكن القيام بها لعلاج البشرة الناضجة، لكن هذه العلاجات تتطلب عادةً رعاية طبيب الأمراض الجلدية.

تشمل علاجات الجلد التالف ما يلي:

كريمات العلاج الكيميائي الموضعية، التي تساعد في علاج البقع السرطانية الجافة.

العلاج الضوئي الديناميكي، الذي يستخدم الضوء والأدوية الكيميائية لتدمير الخلايا السرطانية.

التقشير الكيميائي والغسيل، الذي يقشر الجلد في بيئة خاضعة للرقابة.

علاجات الليزر، التي تعمل على تجديد سطح بشرتك.

حقن حمض الهيالورونيك، التي تضيف الرطوبة والحجم.

توجد العديد من الخيارات لإزالة خلايا الجلد التالفة وإعادة تنشيط البشرة الصحية، ويعتمد الأمر على طبيعة الضرر.

متى يجب زيارة مقدم الرعاية الصحية لبشرة الوجه الجافة؟

يمكن علاج معظم مشاكل البشرة الجافة في المنزل من خلال تعديلات بسيطة على نظام العناية بالوجه، ولكن إذا استمرت البشرة الجافة، فقد يتمكن طبيب الأمراض الجلدية أو غيره من المتخصصين في الرعاية الصحية من تسريع العملية أو تحديد السبب الكامن وراء ذلك.

قم بزيارة مقدم الرعاية الصحية إذا كان الجفاف:

يبدو رطبًا وأحمر اللون، وقد تكون هذه علامات على التهاب الجلد الدهني، وهو حساسية للخميرة الطبيعية على الوجه.

حكة ومزعجة لدرجة أنها تتداخل مع الأنشطة اليومية ونوعية الحياة.

الجفاف مستمر ولون البشرة وردي، والذي قد يكون علامة على وجود خلايا سرطانية.

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